Vanavond/donderdag trappen Sevilla FC en Real Betis La Liga opnieuw op gang. In 2007 ontmoetten de aartsrivalen elkaar al eens 33 minuten lang achter gesloten deuren.

Los del Río, bekend van de Macarena, brachten in 2001 het aanstekelijke Sevilla tiene un color especial uit (Sevilla heeft een speciale kleur). Donderdag wordt uitgevochten of die kleur voor minstens een halfjaar rood of groen is. Dan nemen Sevilla FC en Real Betis het in de schaduw van de Giralda tegen elkaar op in wat normaal een van de meest vurige wedstrijden van Spanje is.

Jesús Navas (34) en Joaquín (38) beginnen donderdag al aan hun 20e en 23e Gran Derbi. De twee kennen als geen ander de belangen van de burenstrijd, die in de loop der jaren soms hallucinante taferelen opleverde. Op het einde van het seizoen 1996/97 bijvoorbeeld, toen de fans van Betis tegen Sporting Gijón uit volle borst supporterden voor de bezoekers, die met 0-1 wonnen, zich zo van het behoud verzekerden en Sevilla naar de tweede klasse verwezen.

Enkele seizoenen later gaven de intussen teruggekeerde rood-witten hun buren van hetzelfde laken een broek. In het slot van de jaargang 1999/2000 kreeg Sevilla, dat al zeker was van degradatie, Real Oviedo over de vloer. De Asturianen wonnen met 2-3 van een wel erg makke thuisploeg en zouden zich twee speeldagen later redden.

Sevilla, Atlético Madrid en Real Betis zakten zo naar tweede klasse. Doelman Frode Olsen gaf later toe dat de Rojiblancos Oviedo bewust hadden laten winnen.

Copa del Rey 2007

De wedstrijden tussen de buren staan altijd bol van de spanning en zorgen dan ook geregeld voor opstootjes. Het meeste recente dieptepunt vond in 2007 plaats. In de kwartfinale van de Copa del Rey gooide een fan van Betis met een glazen fles naar het hoofd van Juande Ramos, waarna de Sevillacoach per brancard naar de kleedkamer moest worden afgevoerd.

Scheidsrechter Undiano Mallenco legde de wedstrijd stil, met de 0-1 voor Sevilla na een doelpunt van Frédéric Kanouté op het scorebord. Er werd beslist om de resterende 33 minuten zonder publiek op een neutrale locatie af te werken, het Coliseum Alfonso Pérez van Getafe in Madrid.

'Een erg vreemde wedstrijd', herinnert Juande Ramos zich in El País. 'De derby wordt net gekenmerkt door de ambiance van het publiek. Achter gesloten deuren moeten spelen, voelde dus ontzettend raar aan.'

Sevilla slaagde er uiteindelijk wel in om de voorsprong vast te houden en stootte zelfs door naar de finale van de Spaanse beker. Daarin versloeg het uitgerekend Getafe. In het Santiago Bernabéu werd het 1-0 na alweer een doelpunt van Kanouté.

