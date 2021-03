Vorig seizoen overtrof Sheffield United alle verwachtingen als promovendus. Dit seizoen lijkt de degradatie onafwendbaar. En dat terwijl coach Chris Wilder met quasi dezelfde ploeg hetzelfde voetbal probeert te spelen. Hoe kan dat?

Goed één jaar geleden deed Sheffield United volop mee voor de Europese plaatsen, maar na de lockdownpauze moest de club van Beerschoteigenaar Abdullah Bin Mosaad uiteindelijk vrede nemen met een negende plaats. Niettemin een historisch resultaat voor The Blades, die nooit hoger eindigden in de Premier League. En zeker omdat ze vier jaar geleden nog in League One uitkwamen, de Engelse derde klasse.

...

Goed één jaar geleden deed Sheffield United volop mee voor de Europese plaatsen, maar na de lockdownpauze moest de club van Beerschoteigenaar Abdullah Bin Mosaad uiteindelijk vrede nemen met een negende plaats. Niettemin een historisch resultaat voor The Blades, die nooit hoger eindigden in de Premier League. En zeker omdat ze vier jaar geleden nog in League One uitkwamen, de Engelse derde klasse. Geen wonder dus dat manager en voormalig speler Chris Wilder op handen gedragen wordt aan Bramall Lane. Zelfs na 20 nederlagen in 25 wedstrijden en met een achterstand van 14 punten op een veilige plek, wordt de coach nauwelijks in vraag gesteld. 'Dankzij Wilder spelen we vandaag in de Premier League. Hem nu afdanken zou onlogisch zijn, hoe slecht de resultaten ook mogen zijn', klinkt het bij de supporters. Wie de matchen van Sheffield United bekijkt, kan ook vaststellen dat Wilder zijn ploeg op dezelfde manier laat spelen als de vorige (succesvolle) seizoenen. Zijn typische 3-5-2 met de beruchte overlappende centrale verdedigers die vorig seizoen zoveel Premier Leagueploegen in problemen bracht, lijkt uitgewerkt. Nochtans is zijn basiselftal nauwelijks veranderd, op enkele blessures na. Het uitvallen van verdediger Jack O'Connell wordt bijvoorbeeld regelmatig aangehaald voor de malaise. De linkerflank is daardoor veel minder dreigend en de defensie lijkt sindsdien minder stabiel. Tot voor zijn blessure werd er ook met een beschuldigende vinger naar middenvelder Sander Berge gewezen, vorige winter overgenomen van KRC Genk voor 24 miljoen euro. De 22-jarige Noor is zonder twijfel de beste voetballer bij United, maar hij zorgde voor een verstoorde balans in een ploeg die vooral uit werkers bestond. Volgens verdediger Chris Basham ondervindt Sheffield United vooral de nadelen van zijn eigen succes. 'Intussen hebben tegenstanders ons beter geanalyseerd, vinden ze beter de ruimtes en weten ze hoe wij hen proberen pijn te doen.' Is de code van het systeem-Wilder gewoon gekraakt of is er meer aan de hand? Ten opzichte van vorig seizoen is er eigenlijk maar één groot verschil. Doelman Dean Henderson keerde na zijn uitleenbeurt deze zomer terug naar Manchester United om daar tweede doelman te worden. De intussen derde keeper van de Engelse nationale ploeg zorgde er afgelopen seizoen eigenhandig voor dat Sheffield United 7 goals minder slikte dan te verwachten was op basis van de kansen die ze tegen kregen (33 tegengoals tegenover 40 Expected Goals). Een uitzonderlijke prestatie, waarmee hij tot de absolute wereldtop behoort. Zijn vervanger Aaron Ramsdale, overgekomen van degradant Bournemouth voor 20 miljoen euro, valt weinig te verwijten (41 tegentreffers tegenover 38 Expected Goals). Maar 7 tegengoals minder dan gemiddeld of 3 tegengoals meer kan het verschil maken tussen Europees voetbal en degradatie. Bovendien geeft de verdediging ook nog eens meer kansen weg dan vorig jaar. Nochtans heeft Sheffield verre van de slechtste verdediging. Onder meer Crystal Palace (13e) en de verrassende promovendus Leeds (12e) geven meer weg én slikken meer goals. Maar de jongens van Wilder blinken ook niet meteen uit in het creëren van kansen, laat staan in afmaken. Ook vorig seizoen toen Sheffield United negende eindigde, maakte het slechts 39 doelpunten in 38 matchen, terwijl ze genoeg kansen creëerden om 51 goals te verwachten. Dit seizoen staat de teller nog maar op 15 goals, waarvan 3 strafschoppen en een owngoal, in 25 matchen en voetballen The Blades ook minder goeie kansen bij elkaar dan vorig jaar ( zie kader). Daarnaast hielpen stilstaande fases hen vorig jaar aan heel wat overwinningen, dit seizoen kósten die enkel punten. Een gebrek aan efficiëntie voorin of achterin kan op korte termijn gewijd worden aan pech, op langere termijn komt het neer op kwaliteit. En als je als ploeg dan ook nog steeds minder kansen creëert en meer weggeeft, krijg je degradatiegevaar. Wilder maakte diezelfde analyse en probeerde zijn spelerskern, die eigenlijk gemaakt is voor de Championship, te versterken. Dankzij de Saudische prins werd er het voorbije anderhalf jaar zo'n 140 miljoen euro gespendeerd aan transfers, maar zonder veel succes. In de zomer werd de 20-jarige Rhian Brewster weggehaald bij Liverpool voor 26 miljoen euro en hij is hét symbool geworden van het mislukte transferbeleid van Sheffield United. Ze kopen jonge en ontegensprekelijk talentvolle spelers, maar die passen niet altijd in de manier van voetballen. Brewster, bijvoorbeeld, kreeg nog maar een handvol basisplaatsen en wacht nog steeds op zijn eerste doelpunt. Financieel en sportief voorlopig een pijnlijke zaak. Tijdens de wintermercato kwamen er zelfs helemaal geen versterkingen, ondanks de blessures van Berge en O'Connell. Initieel had manager Wilder gesproken over een nieuwe verdediger en een creatieve middenvelder, maar uiteindelijk werd het niets. Naar verluidt besliste eigenaar Abdullah Bin Mossad dat het geen zin had om nog meer geld uit te geven als de degradatie zo goed als zeker is. Niet onlogisch. Nooit eerder had een ploeg zo weinig punten (5) in de Premier League na de heenronde. Toch leeft de club nog altijd op hoop. Exact dertig jaar geleden moest Sheffield United ook al eens 17 matchen wachten op een eerste zege, dit seizoen waren dat er 18. Maar dankzij 7 overwinningen op een rij konden ze zich toen toch nog redden. Huidig manager Chris Wilder speelde in elk van die zeven zeges. Maar ondanks de drie zeges in de eerste vijf matchen van het nieuwe jaar is de redding nog altijd ver af. Ook al omdat West Brom en Fulham zo zwak zijn, bedraagt de kloof op een veilige plek nog 14 punten met nog maar 13 matchen te gaan. Misschien kan een stunt dit weekend tegen Aston Villa, die andere promovendus van vorig seizoen waarbij dit jaar wel alles lukt, een volgende stap zijn richting een miraculeuze redding. Zusterclub Beerschot is gewaarschuwd voor volgend seizoen...