De komst van Simone Inzaghi (45) naar de kersverse Italiaanse kampioen Inter, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, is geofficialiseerd. Hij zette zijn handtekening onder een contract van twee jaar bij de Nerazzurri.

Dat heeft Inter donderdag bekendgemaakt op de clubwebsite. Het nieuws over een nakende overeenkomst was al enkele dagen bekend.

Bij de club van Romelu Lukaku is Inzaghi de opvolger van Antonio Conte, die vorige week besliste zijn contract op te zeggen. Hij had nochtans Inter de 19e Scudetto uit de clubgeschiedenis bezorgd, de eerste titel in elf jaar.

Conte zou zich niet kunnen vinden in het voornemen van de eigenaars, die door de coronapandemie zware verliezen hebben geleden, om op financieel vlak heel wat minder risico's te nemen.

In het VTM-programma Deviltime verklaarde Lukaku woensdagavond dat hij al gesproken had met de nieuwe coach en dat hij van plan is bij Inter te blijven. 'Het was een heel positief gesprek. Er is de uitdaging om opnieuw kampioen te worden', zei de Rode Duivel.

Een week geleden verklaarde Inzaghi dat hij Lazio Rome zou verlaten. De jongere broer van Filippo Inzaghi startte in 2016 zijn trainersloopbaan bij Lazio. In 2019 won hij met de Romeinse club de Coppa Italia, in 2017 en 2019 de Super Cup. Afgelopen seizoen eindigde Lazio in de Serie A op de zesde plaats.

Dat heeft Inter donderdag bekendgemaakt op de clubwebsite. Het nieuws over een nakende overeenkomst was al enkele dagen bekend. Bij de club van Romelu Lukaku is Inzaghi de opvolger van Antonio Conte, die vorige week besliste zijn contract op te zeggen. Hij had nochtans Inter de 19e Scudetto uit de clubgeschiedenis bezorgd, de eerste titel in elf jaar. Conte zou zich niet kunnen vinden in het voornemen van de eigenaars, die door de coronapandemie zware verliezen hebben geleden, om op financieel vlak heel wat minder risico's te nemen. In het VTM-programma Deviltime verklaarde Lukaku woensdagavond dat hij al gesproken had met de nieuwe coach en dat hij van plan is bij Inter te blijven. 'Het was een heel positief gesprek. Er is de uitdaging om opnieuw kampioen te worden', zei de Rode Duivel. Een week geleden verklaarde Inzaghi dat hij Lazio Rome zou verlaten. De jongere broer van Filippo Inzaghi startte in 2016 zijn trainersloopbaan bij Lazio. In 2019 won hij met de Romeinse club de Coppa Italia, in 2017 en 2019 de Super Cup. Afgelopen seizoen eindigde Lazio in de Serie A op de zesde plaats.