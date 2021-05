Door de onverwachte interesse van Inter dat naast Allegri greep, zit Lazio plots zonder trainer. De trainerswals in Italië is spannender dan de beste Netflixserie.

Precies één dag zat kampioen Inter zonder trainer nadat de overeenkomst met Antonio Conte werd verbroken. Conte, die nog één jaar contract had, zag zich niet functioneren binnen een club waar besparen het ordewoord is. Hij krijgt zeven van de twaalf miljoen die hij bij het uitdienen van zijn contract zou gekregen hebben, en mag het komende seizoen geen Italiaanse club trainen.

De enige club die daarvoor in aanmerking kwam, was Juventus, maar daar koos men om Massimiliano Allegri terug te halen na twee jaar. Allegri won vijf titels op rij met de recordkampioen. Zijn naam werd ook genoemd bij Real én Inter, maar hij koos na een sabbatperiode voor een vertrouwde club. Even had ook Inter nog aan Allegri gedacht, maar toen het hoorde dat die naar Juve trok, schakelde technisch directeur Giuseppe Marotta snel.

Hij benaderde Simone Inzaghi. Die had net op een etentje een principeakkoord bereikt om nog verder door te gaan met Lazio, de club waar hij de voorbije vijf jaar al hoofdtrainer was en waar hij de afgelopen veertien jaar aan de slag was. Alleen de handtekeningen ontbraken nog, en dat werd voorzitter Claudio Lotito fataal.

Inzaghi werd gelokt met een nieuwe uitdaging en een fiks loon. Hij gaat twee jaar lang vier miljoen euro per jaar verdienen, het dubbel van wat hem bij Lazio beloofd was. Bij de Romeinse club hanteerde de jongste van de twee Inzaghi's ook een 3-5-2, wat het handelsmerk van Conte was.

Door die recente bewegingen in het trainerswereldje moet Lazio op zoek naar een nieuwe trainer en zit Pirlo nog geen jaar na zijn debuut thuis. Sassuolo, waar Roberto De Zerbi vertrok, gooide al met complimenten, Maar het kan, leerden de afgelopen dagen, in Italië plots helemaal omslaan.

