Nadat eerder al beslist werd om de wedstrijden zonder publiek te spelen, besliste La Liga nu om de komende twee speeldagen van de competitie uit te stellen. Net zoals in andere landen zal het niet vanzelfsprekend worden om een datum te vinden voor de inhaalmatchen. Volgens het Spaanse AS is de kans niet onbestaande dat de UEFA het EK 2020 uitstelt naar volgende zomer, zodat alle competities in juni en juli kunnen worden afgewerkt.Ook voor de finale van de Copa del Rey en de oefenwedstrijden van de nationale ploeg wordt in Spanje nog naar een oplossing gezocht. Voor dat laatste wacht de bond de beslissing van de UEFA af. Bij Real Madrid ondervinden Thibaut Courtois en Eden Hazard zware gevolgen van het virus. Net als alle andere spelers van Real Madrid zitten de twee Rode Duivels al minstens voor de komende vijftien dagen in quarantaine. Alle spelers kregen een schema mee naar huis, zodat ze hun conditie op de loopband kunnen onderhouden. UEFA heeft ondertussen al bekendgemaakt dat de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid van volgende week niet zal doorgaan. Ook de andere confrontaties in het kampioenenbal lijken uitgesteld te zullen worden, net zoals de wedstrijden in de Europa League.De beslissing om de voetballers in quarantaine te plaatsen, werd genomen nadat Trey Thompkins, een speler van de basketbalploeg Real Madrid, positief testte op het coronavirus. De basketters trainen net als de voetballers in de Ciudad Real Madrid en komen dus geregeld met elkaar in contact. Ook voor de Spaanse basketbalteams liggen de nationale en de Europese competities voor onbepaalde tijd stil.