Club Brugge gaat in Old Trafford op zoek naar een stunt in de Europa League. Gastheer Manchester United, nog steeds een de van de rijkste clubs ter wereld, zet meer dan ooit in op de jeugd. Met liefst 33% van de speeltijd voor eigen talent geven ze iedereen in de Premier League het nakijken.

Zondag 15 december 2019 was een grote dag in de geschiedenis van Manchester United. Niet dat het gevierd werd met een knaller, daarvoor was de 1-1 tegen Everton een te flauw beestje. Speciaal was het omdat die dag voor de 4.000ste wedstrijd op rij iemand van de jeugdopleiding van Manchester United op het wedstrijdblad stond.

Dat die middag uitgerekend Mason Greenwood de owngoal van Victor Lindelöf goed maakte en voor een welverdiend punt zorgde, was een mooie kers op de taart. De pijlsnelle aanvaller werd gevormd op de jeugdacademie en heeft een mooie toekomst voor zich. Drie dagen voor dat duel had hij er ook al twee gemaakt tegen AZ, wedstrijd die United met 4-0 won.

Topleverancier van talent

Vierduizend wedstrijden op rij. CIES, het Zwitserse databedrijf dat overal ter wereld voetbalstatistieken verzamelt, situeert Manchester United, dat in principe geld genoeg heeft om overal goeie spelers weg te kopen, dan ook niet toevallig in de Europese top als het gaat om het afleveren van talent op het hoogste niveau.

Als ze alleen kijken naar teams die in de grote vijf competities evolueren, dan zat United op 1 oktober 2019 vierde in de ranking met 28 profs die daar werden opgeleid. Daarbij zijn er zeven, acht geregeld actief in de eigen club. Deden internationaal alleen beter: Real Madrid (39), Barcelona (34) en Lyon (30). De dataverzamelaars baseerden hun gegevens op de officiële UEFA-criteria. Volgens de definitie van de Europese voetbalbond kwamen voor de ranking alleen voetballers in aanmerking die tussen hun 15de en 21ste drie jaar voor de ploeg in actie kwamen.

Wie jong aankoopt, kan op die manier de cijfers wat vertekenen, het zegt niet álles over de kwaliteit van de eigen opleiding. Maar wel veel, want de eigen jeugd die nu meestrijdt in de A-kern van United kwam daar op zeer jonge leeftijd terecht.

Speeltijd

Deel uitmaken van de A-kern is iets, maar komen ze er ook aan spelen toe? Zeer zeker. CIES maakte ook een rekensommetje van de speelminuten van dit seizoen. Hun demografische atlas, met daarin de cijfers verwerkt van de nationale competities, is up to date van 1 juli 2019 tot 31 december. Daaruit blijkt dat de eigen jeugd bij United tijdens die periode goed was voor 33,4 procent van de totale speeltijd.

United, waar buitenlanders met 42,4 procent van de speeltijd weglopen, leidt daarmee in de Premier League, voor Chelsea, dat dankzij een transferverbod aan 29,7 procent zit en United op de voet volgt. Niet toevallig is de gemiddelde leeftijd van Man. United in de competitie vorig najaar met 25,1 het laagste in de Premier League. De ploeg die november verloor in Brighton was gemiddeld zelf net iets jonger dan 24 jaar (15 dagen om exact te zijn). Het was dit seizoen tot dusver het jongste team.

Ter vergelijking de cijfers van Club Brugge. Speeltijd van de Belgen: 9,9 procent. Gemiddelde speeltijd buitenlanders: 55,1 procent.

De rest in Engeland heeft veel minder aandacht voor eigen jeugd, Tottenham zit nog aan 19 procent, Wolves aan 0,6 procent. Opvallend: bij Lyon, ook een grote producent van talent, raakt de eigen jeugd maar aan 21,7 procent van de speelminuten en bij Real Madrid de spelers uit de academie slechts aan 11,3 procent. Dan krijgt wie uit La Masia, Barcelona komt veel meer (34 procent) speelkansen.

Lees de volledige reportage over de jeugd van de Mancunians in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 26 februari.

