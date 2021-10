Volgens de voormalige advocaat van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona is de slechte medische behandeling die zijn cliënt in diens laatste levensuren kreeg, de oorzaak van het latere overlijden. Dat vertelde Matias Morla maandag aan de pers na een drie uur durende ondervraging bij de openbare aanklager in het Argentijnse San Isidro.

'Er zijn ontelbare fouten gebeurd en daardoor is Diego er nu niet meer. Hij bleef maar opzwellen, totdat zijn hart ontploft is', aldus Morla. 'De slechte medische behandeling is de oorzaak van zijn overlijden.'

Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team rond Maradona voor onopzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden. Ze riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar.

Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, stelde eerder al dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval. Weken daarvoor was er bij een hersenoperatie een bloedstolsel verwijderd bij de oud-voetballer die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.

Negen dagen voor diens overlijden zag Morla Maradona voor het laatst. 'Hij verbleef toen nog thuis, maar ik zag dat het niet goed met hem ging. Hij had plots een vreemde, robotachtige stem. Ik realiseerde me dat dit kwam door de hoeveelheid water in zijn lichaam. Het was krankzinnig dat de familie nog niet was overgegaan tot ziekenhuisopname. De artsen hadden nochtans gezegd dat hij in het ziekenhuis moest blijven. Zijn dochters hebben hem toen in de steek gelaten.'

Morla is al een tijdje verwikkeld in een juridische strijd met Maradona's dochters Dalma en Gianinna omtrent de rechten op het gebruik van de merknaam 'Maradona'. In 2015 had Maradona zijn toenmalige raadsman het recht gegeven om zijn merknaam te commercialiseren, om zo geld in het laatje te brengen voor zijn dochters. Daarnaast loopt er nog een procedure bij de burgerlijke rechtbank omtrent de verdeling van de erfenis. Naast Dalma en Gianinna erkende Maradona ook drie buitenechtelijke kinderen: Diego Junior, Jana en Diego Fernando.

