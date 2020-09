Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een mislukte voorbereiding, een misnoegd Madrid en een slecht imago.

Eden Hazard gaat beginnen aan zijn tweede seizoen bij Real Madrid en de voortekenen zijn slecht. De 29-jarige Belg heeft heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd in Spanje door fluitend af te reizen naar de nationale ploeg, daar vervolgens geen minuut te spelen en zelfs niet eens met de groep mee te trainen. Andere spelers - Luka Modric en Martin Odegaard - weigerden de selecties van hun respectievelijke nationale ploegen Kroatië en Noorwegen om zich ten volle te concentreren op de seizoensvoorbereiding met Real. Ook Thibaut Courtois keerde vervroegd terug naar Spanje na een schimmig verhaal over een al dan niet positieve coronatest.Volgens de Spaanse media zijn ze bij de Koninklijke ontstemd - het woord 'boos' wordt ook gebruikt - over het gedrag van Hazard. Het voorseizoen is begonnen en Zinédine Zidane probeert, samen met fysiektrainer Gregory Dupont, zijn troepen klaar te stomen voor de eerste competitiewedstrijd op zondag 20 september tegen Real Sociedad. De pees ligt er al een kleine twee weken op in oefencomplex Valdebebas, maar Hazard - alweer achtervolgd door verhalen over overgewicht - is daar dus aan ontsnapt.Bij de nationale ploeg volgde hij wel een individueel trainingsprogramma, maar wedstrijdritme opdoen, zoals oorspronkelijk de bedoeling leek te zijn, is er niet van gekomen. Waarom niet? Daar hebben we het raden naar. Toch weer problemen met de geteisterde enkel? Geen risico's willen nemen? Nog niet in vorm? Geen hond, laat staan een journalist, die de ware toedracht kent. Die onduidelijkheid doet het imago van onze landgenoot geen deugd.Intussen nemen de zenuwachtigheid en het ongeduld in Madrid toe. Men vindt het onbegrijpelijk dat de duurste speler uit de geschiedenis van de club - zijn transferprijs zou intussen door allerhande premies opgelopen zijn tot 160 miljoen euro - niet 200 procent bezig is met zijn vormpeil, ook tijdens zijn vakantie. Bovendien na een op persoonlijk vlak tegenvallend seizoen, waarin hij slechts 1 doelpunt maakte (en 6 assists gaf).Rond Eden Hazard beginnen steeds meer slechte vibes te hangen. Hij mag misschien van geluk spreken dat La Liga voorlopig geen toeschouwers in het stadion toelaat, want een deel van het immer kritische Realpubliek zou zich weleens tegen hem kunnen kanten. Hazard moet zo snel mogelijk de perceptie keren en dat kan alleen met prestaties op het veld. Maar het lijkt er niet op dat die er binnen afzienbare tijd zullen komen...