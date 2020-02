Zweeds international Albin Ekdal sprak zich voor het Europees parlement opnieuw uit voor meer openheid omtrent seksuele geaardheid in het mannenvoetbal.

In het Europees parlement werd in het kader van de strijd tegen homofobie een toespraak getoond van de Zweedse international Albin Ekdal. Die kon zelf niet aanwezig zijn omdat hij maandagavond een competitiewedstrijd speelde met zijn club, de Italiaanse eersteklasser Sampdoria (dat van Napoli verloor).

Durven outen

Ekdal werd in een meeting, georganiseerd door drie Europarlementariërs, om een statement gevraagd nadat hij zich afgelopen zomer al liet ontvallen dat het mannenvoetbal nog veel kan leren van het vrouwenvoetbal, waar coming-out wat betreft seksuele geaardheid heel normaal is. In een statement benadrukt de 30-jarige middenvelder, die zelf al sinds zijn zeventiende samen is met zijn vriendin, dat hij wacht op spelers die zich durven te outen, en dat hij dat positief zou vinden.

'In een ideale wereld zou niemand zich geremd moeten voelen om uit te komen voor zijn homoseksualiteit, noch in het dagelijkse leven, noch in topsport, maar helaas is de realiteit anders. In het topvoetbal zijn er tot dusver acht spelers die zich naar buiten toe geout hebben als homoseksueel. Veel anderen zouden dat wel willen, maar durven het niet uit schrik voor negatieve reacties.'

Ekdal vervolgde: 'Wat voor samenleving zijn we als een jongen zijn droom om topvoetballer te worden niet durft te realiseren vanwege zijn seksuele geaardheid? Elke keer als een jonge speler de schoenen aan de haak hangt omdat hij niet geaccepteerd wordt in de kleedkamer of in de entourage van zijn club, is dat een nederlaag voor de hele voetbalwereld.'

In het Europees parlement werd in het kader van de strijd tegen homofobie een toespraak getoond van de Zweedse international Albin Ekdal. Die kon zelf niet aanwezig zijn omdat hij maandagavond een competitiewedstrijd speelde met zijn club, de Italiaanse eersteklasser Sampdoria (dat van Napoli verloor). Ekdal werd in een meeting, georganiseerd door drie Europarlementariërs, om een statement gevraagd nadat hij zich afgelopen zomer al liet ontvallen dat het mannenvoetbal nog veel kan leren van het vrouwenvoetbal, waar coming-out wat betreft seksuele geaardheid heel normaal is. In een statement benadrukt de 30-jarige middenvelder, die zelf al sinds zijn zeventiende samen is met zijn vriendin, dat hij wacht op spelers die zich durven te outen, en dat hij dat positief zou vinden.'In een ideale wereld zou niemand zich geremd moeten voelen om uit te komen voor zijn homoseksualiteit, noch in het dagelijkse leven, noch in topsport, maar helaas is de realiteit anders. In het topvoetbal zijn er tot dusver acht spelers die zich naar buiten toe geout hebben als homoseksueel. Veel anderen zouden dat wel willen, maar durven het niet uit schrik voor negatieve reacties.'Ekdal vervolgde: 'Wat voor samenleving zijn we als een jongen zijn droom om topvoetballer te worden niet durft te realiseren vanwege zijn seksuele geaardheid? Elke keer als een jonge speler de schoenen aan de haak hangt omdat hij niet geaccepteerd wordt in de kleedkamer of in de entourage van zijn club, is dat een nederlaag voor de hele voetbalwereld.'