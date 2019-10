De enige ploeg die Ronald Koeman mag wegplukken bij Oranje is FC Barcelona. Dat staat volgens KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma in zijn contract.

Oranje is terug van weggeweest. Nadat ze eerder het EK 2016 en WK 2018 misten, lijken ze zich dit jaar wel te zullen plaatsen voor het EK van 2020. Daarvoor volstaat een puntje tegen Noord-Ierland. Hoewel bondscoach Koeman nog tot en met het WK van 2022 in Qatar onder contract staat, is het nog af te wachten of het aanstaande EK onder zijn leiding zal doorgaan.

In het Nederlandse programma Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports heeft de directeur van de Nederlandse bond (KNVB) Nico-jan Hoogma namelijk verteld dat er een clausule staat in het contract van Koeman dat enkel wanneer Barcelona met een goed bod komt, Koeman Oranje mag verlaten. Met eender welk ander team zal zelfs niet onderhandeld worden, want daar zou Koeman vooralsnog geen enkele interesse in hebben.

'Ik hoop natuurlijk dat we nog lang kunnen samenwerken, maar hij heeft wel al duidelijk aangegeven dat hij ooit trainer van Barça willen worden', vertelde Hoogma aan FOX. En laat nu net Barcelona binnenkort misschien wel met een trainersprobleem zitten. De huidige coach Ernesto Valverde zou namelijk op het einde van het seizoen willen vertrekken en in de Spaanse media klinkt de naam van Koeman steeds luider.

Koeman speelde zelf nog tussen 1989 en 1995 bij de huidige Spaanse kampioen en beleefde daar onder leiding van Johan Cruyff zijn beste periode. Later werkte hij er nog als assistent van Louis van Gaal.