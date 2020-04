De zevenvoudig Slovaaks kampioen is de eerste club die financieel gedwongen afhaakt door de gevolgen van het coronavirus. Het bestuur van MSK Zilina hoopt wel op een doorstart.

Het was geen (foute) 1 aprilgrap, maar de club van voorzitter-eigenaar Jozef Antosík zit zodanig in de financiële zorgen door de COVID-19-pandemie dat ze geen andere uitweg meer zagen dan - al dan niet tijdelijk - af te haken. De clubleiding had bij de spelersgroep aangedrongen op het inleveren van een gedeelte van hun salaris. Op die manier zou het overige personeel binnen de clubwerking gewoon verder betaald kunnen werken. Vanuit de selectie, waaronder de Poolse linkerverdediger Jakub Kiwior (20, ex-RSC Anderlecht) kwam er echter bijzonder weinig medewerking en een solidaire aanhouding, waardoor de clubleiding zich genoodzaakt zag om deze noodzakelijke stap te zetten.MSK Zilina speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 7 maart. Het team van coach Pavel Stano stond voorlopig tweede na 22 speeldagen met 45 punten, op ruime afstand van koploper Slovan Bratislava (55 punten). Het businessmodel en de financieringsstrategie van MSK Zilina is er op gericht om jonge talentvolle profs op te leiden en nadien met winst door te verkopen. Op die manier konden de Slovaken in januari nog spits Robert Bozeník (20) voor 4 miljoen euro verpatsen aan Feyenoord. Maar door de afspraken met de Nederlanders werd nog maar tien procent van die transfersom geïncasseerd. Op korte termijn bestaat er echter geen hoop om een volgende uitgaande overgang van die proporties te realiseren.De internationale spelersvakbond FIFPro, erg begaan met dit dossier, liet ondertussen weten dat MSK Zilina de selectie had voorgesteld om tachtig procent aan loon in te leveren. Maar ze weigerden daarover te onderhandelen met de Slovaakse spelersvakbond. Doelman Dominik Holec bevestigde dit verhaal via een video op Facebook. Hij gaf aan dat de profs hoopten op een akkoord met de clubleiding, maar dat zij alles - vreemd genoeg - afblokten. Daardoor staan nu zeventien voetballers op straat, voornamelijk de bestbetaalde profs en de spelers van wie de overeenkomst afloopt deze zomer of komende winter. Dat liet clubvertegenwoordiger Rastislav Otruba weten aan het Slovaakse persbureau TASR.In een statement liet de clubleiding van MSK Zilina wel weten dat ze hopen op een doorstart, en eventueel deze campagne nog zullen afwerken. Want de competitie werd net in twee gesplitst, met een kampioenenpoule van zes teams en een degradatiegroep van evenveel ploegen. Daaronder het AS Trencín van de Belgen Milan Corryn en Lenny Buyl. MSK Zilina wil de hoogste voorrang geven aan spelers met de laagste salarissen en de technische staf, verduidelijkten ze.