Op 22 februari hervat de PrvaLiga, de eerste klasse in Slovenië. Nieuw bij NK Triglav Kranj zijn Reno (22) en Marten (21) Wilmots.

Maribor-Olimpija Ljubljana, dat is de topper op de 21e speeldag waarmee het Sloveense voetbal eind volgende week uit zijn winterslaap ontwaakt. Daarin zit het al sinds begin december, toen de tien eersteklassers een tijdelijk einde maakten aan hun bezigheden. Met ook nog Alumniji strijden drie ploegen voor de titel. Daarachter gaapt een kloof. Strijdend in de middenmoot: NK Triglav uit Kranj, op zo'n dertig kilometer van Ljubljana, maar niet zo ver van de luchthaven en dus makkelijk bereikbaar. In de kern, sinds de voorbije wintertransferperiode: Marten en Reno Wilmots, de twee zonen van Marc. Eerder waren ze al ploegmaats bij het Italiaanse Avellino. Marc Wilmots: 'Ik ga er op 22 februari bij zijn als ze debuteren en blijf in Slovenië tot begin maart. Eerlijk gezegd ben ik zeer benieuwd. De waarde van de Sloveense topploegen ken ik, maar vraag me op dit moment niet om het niveau van de andere ploegen in te schatten, want ik ken het niet. Elk jaar worden de tien, vijftien beste voetballers getransfereerd naar een andere competitie. Speel je, dan kan je daar proberen bij te komen en kan dit een mooie trampoline zijn. Speel je niet, dan wordt het gecompliceerd. We zullen afwachten.' Beide broers zijn al een tijdje het huis uit, signaleert de gewezen coach van de Rode Duivels. Marc: 'Marten is opgeleid door Standard en mocht daar ook blijven, maar hij wilde naar het buitenland. Hij koos voor een avontuur bij Avellino, en later bij Ferencvaros. In Italië had hij pech. Avellino kreeg plots te maken met licentieproblemen. Dat remde indertijd ook Reno af. Reno, die even richting Frosinone en de Serie A leek te evolueren, kwam bij Carpi terecht en daar heeft hij tijd verloren. In twee jaar versleet die ploeg acht trainers. Dat zegt voldoende.' In januari werden de broers naar Triglav getransfereerd, waar ze nu een nieuwe kans krijgen.