Sol Campbell: uithangbord van de FA

'In Pursuit of Progress', zo heet het plan van de Football Association. Die progressie moet er komen door de komende drie jaar coaches aan te stellen op basis van het BAME-principe, wat staat voor Black Asian and Minority Ethnic. In de 28 verschillende Engelse (jeugd)teams zullen trainers van zwarte of Aziatische afkomst en etnische minderheden worden geïntegreerd. Dan Ashworth, de technisch directeur van de FA, beweert dat deze zet 'een stap in de goede richting' betekent. In een latere fase volgen de vrouwenploegen.

Zo krijgt Brighton & Hove Albionmanager Paul Nevin (49) in november de kans om mee te lopen in het spoor van bondscoach Gareth Southgate voor de oefeninterlands van de Three Lions tegen de Verenigde Staten en Kroatië. Om het evenwicht en de rust niet te verstoren, besliste de oud-verdediger wel om de belangrijke confrontaties in de Nations League tegen Kroatië (12 oktober) en Spanje (15 oktober) af te werken met zijn vaste team van assistenten.

Nog deze maand wordt Terry Connor (55), gewezen assistent-manager van Ipswich Town, geïntegreerd in de technische staf van U21-bondscoach Aidy Boothroyd voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Andorra en Schotland. En binnen een goede maand doet 73-voudig international Sol Campbell (44) zijn intrede in de technische staf van de U21. De oud-verdediger van Tottenham, Arsenal en Portsmouth zal ook fungeren als voornaamste uithangbord van de campagne. Ook Eddie Newton (46), bij Chelsea nog de assistent van Roberto Di Matteo en Guus Hiddink, zal bij de U21 komen meedraaien.

Eerder dit jaar werd de Schotse kleurling en oud-aanvaller Ifem 'Iffy' Onuora (51) al opgenomen in de staf van de U21 op het internationale beloftentoernooi in Toulon.