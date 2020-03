De CL-starters Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen steken elk 20 miljoen euro in een solidariteitspot, om zo de financieel geplaagde eerste- en tweedeklassers te ondersteunen.

Solidariteit is dan blijkbaar toch geen ijdel begrip voor de Bundesligatoppers. Sensatiekrant Bild-Zeitung meent immers te weten dat Bayern München (op weg naar de kwartfinales van het kampioenenbal, door eenvoudige zege op Chelsea in heenwedstrijd achtste finales), RB Leipzig (al bij de laatste acht), Borussia Dortmund (uitgeschakeld door PSG) en Bayer Leverkusen (na de knock-outfase nu nog actief in de Europa League) een solidariteitspot maakten voor profclubs uit de eerste en tweede Bundesliga, die door het gebrek aan financiële inkomsten in de problemen dreigen te komen.De vier Duitse topclubs hebben elk nog recht aan 12,5 miljoen euro aan extra tv-inkomsten. Ze besloten echter om dit deel volledig af te staan, maar dit bedrag via eigen middelen ook nog eens te verhogen met 7,5 miljoen euro. Een zelden geziene inspanning, wat bij Bild-Zeitung volgende conclusie oplevert: 'een sterk signaal in moeilijke tijden'.Eerder deze week raakte al bekend dat profs van Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen én RB Leipzig bereid bleken om in deze voetballoze periode ook een deel van hun salaris in te leveren. Daarmee besparen hun werkgevers miljoenen aan euro's, waardoor ook de jobs van de gewone clubwerknemers - administratief, juridisch, sportief - niet sneuvelen of in gevaar komen. Net als in de meeste Europese land is het ook in Duitsland nog onduidelijk wanneer er opnieuw effectief zal gespeeld worden.Robert Lewandowski en zijn vrouw Anna schonken al 1 miljoen euro om de strijd aan te gaan tegen de coronaviruspandemie. Zijn ploeggenoten bij Bayern München Joshua Kimmich en Leon Goretzka waren met hetzelfde bedrag de initiatiefnemers van de campagne #WeKickCorona. Op minder dan drie dagen tijd zaten ze al 3 miljoen euro, via 27 grotere ondersteuners (waaronder ex-coach Niko Kovac) en meer dan 500 kleinere doneerders. Al 21 projecten werden gekozen en gecontacteerd door de Duitse internationals.