De Noor Alexander Sørloth (ex-Gent), door Trabzonspor sinds begin augustus gehuurd van Crystal Palace, is topschutter in Turkije.

Een jaar geleden was Alexander Sørloth (24) een bijzonder interessante investering voor de Buffalo's, toen coach Jess Thorup de 22-voudige international voor zes maanden huurde van de Engelse eersteklasser Crystal Palace. In Londen zat de 1,94 meter grote aanvaller op een dood spoor, ondanks een contract tot 2022 én het feit dat ze in januari 2018 nog 9 miljoen euro hadden neergeteld voor de zoon van ex-prof Gøran, die met 10 treffers in 19 duels FC Midtjylland aan de Deense landstitel had geholpen. Behalve een attractie voor de Belgische competitie (4 goals en 2 assists in 19 matchen) bleek Sørloth vooral door zijn bliksemstart een sportieve meerwaarde voor KAA Gent, dat dankzij zijn inbreng als blikopener de bekerfinale en play-off 1 bereikte. En dat voor een huurbedrag van 350.000 euro. Met gescheurde ligamenten aan de enkel (op 19 mei tegen Anderlecht) keerde hij geblesseerd terug naar Selhurst Park. Weinig verrassend was het nieuws dat de rechtsvoetige Sørloth begin augustus opnieuw verhuisde, ditmaal een uitleenbeurt voor 750.000 euro tot eind juni richting Trabzonspor. Ook in de Süper Lig kende de koele en bijzonder volwassen Noor weinig aanpassingsproblemen. Hij werd in de 4-1-4-1-veldbezetting van coach Hüseyin Cimsir (40) de vaste diepste spits, met in zijn rug onder anderen Daniel Sturridge (30, ex-Manchester City, ex- Liverpool) en John Mikel Obi (32, ex-Chelsea). Door zijn hoge productiviteit - na 18 speeldagen is hij topschutter in Turkije met 15 doelpunten (en 4 assists in 1600 speelminuten) - wordt Sørloth al bestempeld als 'de koning van het Noorden'. Ook al omdat Trabzonspor in het spoor van Sivasspor en Basaksehir meestrijdt voor het kampioenschap. Indien Sørloth, wiens huidige marktwaarde op 10 miljoen euro wordt geschat, volgend seizoen in de helft van de Turkse competitiepartijen en Europese duels in de basiself verschijnt, is Trabzonspor verplicht om de targetman definitief aan te schaffen voor 6 miljoen euro, en krijgt hij daarenboven een contract tot 2023.