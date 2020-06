Bij de hervatting van de competitie in het Spaanse voetbal hebben internationaal 48 procent meer mensen de wedstrijden op de televisie gevolgd dan voor de coronacrisis het geval was.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika, met een toename van 73 procent. Daarna kwam Azië met 72 procent. In Europa was er sprake van een toename van 56 procent, waarbij België (+130 procent) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden, 12 procent. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona.

La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

