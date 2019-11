Woensdag werd Luis Enrique opnieuw voorgesteld als bondscoach van de Spaanse nationale ploeg. Hij nam over van Robert Moreno, die nu geen plaats meer heeft in de staf.

Luis Enrique heeft op zijn voorstelling bij zijn terugkeer als bondscoach van Spanje stevig uitgehaald naar zijn voormalige assistent Robert Moreno, die La Roja de voorbije wedstrijden leidde. "De enige persoon die ervoor verantwoordelijk is dat Moreno nu niet meer tot de staf behoort, ben ik", stelde Enrique woensdag.

De 49-jarige Enrique stapte in juni op bij de Spaanse ploeg om te zorgen voor zijn dochter Xana, die eind augustus op negenjarige leeftijd overleed aan botkanker. Zijn assistent Moreno nam over en loodste Spanje naar het EK van volgend jaar. Maar na de laatste kwalificatiematch eerder deze maand tegen Roemenië stuurde Moreno zijn kat naar de persconferentie en hij leek op weg naar de uitgang. Daags nadien bevestigde de Spaanse voetbalbond (RFEF) de terugkeer van Enrique.

Enrique liet woensdag verstaan geen al te beste relatie te hebben Moreno, die hij ervan beschuldigt zijn woord niet gehouden te hebben. "Het meningsverschil met Moreno ontstond op 12 september, de enige dag waarop ik contact had met hem", legt Enrique uit. "Het werd toen duidelijk dat hij als hoofdcoach naar het EK wilde, en nadien, met mijn toestemming, weer mijn T2 zou worden. Ik begrijp heel goed dat hij op het EK hoopte, maar naar mij toe was dat niet loyaal. En zo iemand wil ik niet in mijn staf. Overmatige ambitie is geen deugd, maar een groot gebrek. Mijn beslissing is dus de enige reden waarvoor hij niet meer in de staf zit."