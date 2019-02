Spaanse clubs voeren mondiale geldranglijst aan

Sinds de eerste editie in 1997 is de geldranglijst uitgegroeid tot een solide scan van de machtsverhoudingen in het voetbal. Leuk om even door te nemen, ook al levert het geen echte verrassingen op. De financiële uitslagen (gebaseerd op het seizoen 2017/18) zijn net zo voorspelbaar als de resultaten in de groepsfase van de Champions League. Veelal dezelfde namen, hooguit een tikje anders gerangschikt. Het zal niemand verrassen dat de superclubs hun overmacht verder hebben uitgebouwd. Bij elkaar verdienen de grootste twintig clubs op aarde nu 8,3 miljard euro, dat is 400 miljoen euro meer dan vorig jaar.

...