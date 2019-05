Volgens Marca is de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid zo goed als in kannen en kruiken.

Wat al een tijdje gefluisterd wordt, komt met rasse schreden dichterbij: de transfer van Eden Hazard (28) naar Real Madrid. Voor de Koninklijke staat er in de laatste competitiewedstrijden niets meer op het spel. Ze zijn al zeker van de derde plaats en kwalificatie voor de Champions League volgend seizoen. Maar Chelsea is nog volop verwikkeld in de strijd om een plaats bij de top vier in de Premier League. Bovendien kunnen de Blues zich nog plaatsen voor de finale van de Europa League. Die wordt op 2...