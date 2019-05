De Spaanse politie heeft verschillende voetballers en oud-voetballers uit eerste en tweede klasse opgepakt. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een netwerk dat matchen vervalste.

De vooraanstaande krant El Pais schrijft dat onder meer Raul Bravo en Borja Fernandez, ex-spelers van Real Madrid, werden meegenomen door de ordediensten. Raul Bravo vertoefde tussen 2012 en 2013 ook even in ons land, bij Beerschot.

Ook de voorzitter van degradant Huesca, Agustin Lasaosa, hoort tot de geklisten. Andere namen die circuleren, zijn die van Carlos Aranda, Samuel Saiz Alonso en Inigo Lopez Montana.

Allen worden ze verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, corruptie en witwaspraktijken.

Aan AFP wilde de politie alleen bevestigen dat een onderzoek gaande is, zonder daarbij in detail te treden.

Gokgedrag

Borja Fernandez, een 38-jarige middenvelder, zwaaide op 18 mei af tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Valencia (0-2). Dat duel wordt in Spaanse media met nog twee andere wedstrijden, waaronder Huesca-Nàstic uit het seizoen 2017-2018, in verband gebracht met matchfixing. Justitie kwam in actie vanwege ongewoon gokgedrag op deze duels.

Real Valladolid had een week voor die match het behoud verzekerd, terwijl Valencia zich dankzij de winst verzekerde van de vierde plek en het bijbehorende ticket voor de Champions League.

De nummer vier van La Liga, die zaterdag de Spaanse beker won, nam in een bericht op de website krachtig afstand van de geruchten over matchfixing. 'We hebben absoluut niets te maken met deze zaak', meldt Valencia.