Zes dagen voor de voorzittersverkiezingen bij FC Barcelona is de Spaanse politie maandag binnengevallen bij de club. De ordediensten voeren huiszoekingen uit naar financiële wanpraktijken bij de Catalanen en daarbij zou vooral de afgetreden voorzitter Josep Bartomeu in het vizier worden genomen.

Volgens diverse Spaanse media zou Bartomeu zelf, net als algemeen directeur Oscar Grau en hoofd juridische diensten Roma Gomez Ponti, zijn gearresteerd.

In september vorig jaar kwam al naar buiten dat Bartomeu werd verdacht van corruptie. De voormalige voorzitter zou een pr-bedrijf hebben ingehuurd om zijn tegenstanders op sociale media in een slecht daglicht te stellen. De zaak werd 'Barça-gate' genoemd. Bewijs voor de lastercampagne werd er destijds niet gevonden.

Bartomeu nam eind oktober ontslag als voorzitter. Hij was afgelopen zomer ook al onder vuur gekomen tijdens de contractsaga van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van de Blaugrana wilde niet bijtekenen, maar Bartomeu weigerde hem te laten vertrekken.

Er is nog geen officieel statement van de club.

Lees ook: FC Barcelona: alleen nog jaknikkers gewenst

Volgens diverse Spaanse media zou Bartomeu zelf, net als algemeen directeur Oscar Grau en hoofd juridische diensten Roma Gomez Ponti, zijn gearresteerd.In september vorig jaar kwam al naar buiten dat Bartomeu werd verdacht van corruptie. De voormalige voorzitter zou een pr-bedrijf hebben ingehuurd om zijn tegenstanders op sociale media in een slecht daglicht te stellen. De zaak werd 'Barça-gate' genoemd. Bewijs voor de lastercampagne werd er destijds niet gevonden. Bartomeu nam eind oktober ontslag als voorzitter. Hij was afgelopen zomer ook al onder vuur gekomen tijdens de contractsaga van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler van de Blaugrana wilde niet bijtekenen, maar Bartomeu weigerde hem te laten vertrekken.Er is nog geen officieel statement van de club.