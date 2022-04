Een Spaanse rechtbank in de hoofdstad Madrid heeft de Europese Voetbalconfederatie UEFA donderdag toestemming gegeven om de clubs die betrokken waren bij de plannen voor de oprichting van de Super League sancties op te leggen. Een nieuwe rechter van de ondernemingsrechtbank in Madrid, Sofia Gil Garcia, verwierp daarmee een beslissing van haar voorganger van vorig jaar, toen er een verbod op sancties en straffen werd uitgevaardigd.

Twaalf clubs kwamen in de lente van vorig jaar met plannen op de proppen voor de oprichting van een nieuwe, deels gesloten competitie: de Super League. Na een wereldwijde storm van protest tegen de megalomane plannen besloten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Inter zich al snel terug te trekken, maar Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gaven zich niet zo snel gewonnen.

UEFA startte daarop een disciplinaire procedure, maar zag die plannen gedwarsboomd worden door de verrassende uitspraak van de Madrileense rechter Manuel Ruiz de Lara, die had geoordeeld dat de drie clubs niet gestraft mochten worden voor hun poging om een nieuwe supercompetitie op te zetten. In de herfst van vorig jaar kondigde UEFA vervolgens aan zijn juridische procedures tegen de drie clubs in kwestie stop te zetten. Het is onduidelijk of deze nieuwe uitspraak van de rechtbank hier nog verandering in zal brengen.

