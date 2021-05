In een spannende eindstrijd heeft Atletico de beste papieren om volgende week de titel te pakken in de Spaanse voetbalcompetitie, dankzij een 2-1 overwinning thuis tegen Osasuna. Real Madrid ging met 0-1 winnen bij Athletic Bilbao en volgt nog altijd op twee punten van de stadsgenoot.

FC Barcelona, derde op zeven punten, is na een 1-2 nederlaag tegen Celta Vigo uitgeteld voor de titel. De derde plaats is nog het hoogst haalbare voor Lionel Messi en co.

Atletico kreeg het wel benauwd toen het een kwartier voor tijd 0-1 achter kwam tegen Osasuna. Renan Lodi (83e) en Luis Suarez (88e) trokken de scheve situatie alsnog recht, ook met dank aan Yannick Carrasco, die de assist voor de 1-2 leverde. De Rode Duivel, aan een sterk seizoen bezig in La Liga, haalde de achterlijn en legde terug op Suarez. Carrasco maakte de 90 minuten vol.

Real Madrid won met het kleinste verschil van Club Athletic (0-1) dankzij een doelpunt van Nacho (68.). Thibaut Courtois stond heel de wedstrijd in doel en Eden Hazard kreeg een kwartier voor tijd nog speelminuten van Zinedine Zidane.

Messi scoort maar verliest

Barcelona, dat nog een sprankeltje hoop had op de titel, verloor met 1-2 van Celta Vigo. Lionel Messi opende de score (28.), maar na twee doelpunten van Santi Mina (38. en 89.) is Barcelona helemaal uitgeteld in de titelrace. De Catalanen hadden de derde plaats ook nog kunnen kwijtspelen aan Sevilla, maar dat ging met 4-0 onderuit bij Villarreal en volgt zo nog altijd op twee punten van Barcelona.

Real Sociedad blijft vijfde in de stand, na een 4-1 zege tegen Valladolid. Adnan Januzaj scoorde al in de 35e minuut de 4-0 vanop de penaltystip. Op het uur werd hij vervangen, net nadat hij een gele kaart gepakt had. Ondanks de driepunter is Sociedad nog niet zeker van één van de twee Spaanse tickets voor de Europa League. Real Betis en Villarreal volgen immers op slechts één punt.

In de titelstrijd heeft Atletico alles zelf in handen, volgende week op verplaatsing bij Valladolid. Real Madrid moet thuis winnen van Villarreal en hopen op puntenverlies van Atletico. Als Real wint en Atletico gelijk speelt, eindigen beide Madrileense clubs met 84 punten en is Real dankzij het onderling resultaat kampioen.

