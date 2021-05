Vanaf dit weekend mogen Spaanse voetbalstadions onder strikte voorwaarden opnieuw publiek ontvangen voor de wedstrijden in La Liga. Dat heeft de Spaanse regering woensdag bekend gemaakt.

Toeschouwers mogen terug naar voetbalwedstrijden gaan kijken in regio's waar de pandemie voldoende is afgenomen. Er mogen wel maar maximaal 5000 toeschouwers aanwezig zijn in de stadions, aldus de minister van Cultuur en Sport José Manuel Rodriguez Uribes. Zo kunnen de wedstrijden tussen Valencia en Eibar en tussen Villarreal en Sevilla met publiek gespeeld worden.

De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op de laatste twee speeldagen in de Spaanse competitie, op zondag 16 en 23 mei.

Ook het Spaanse basketbalkampioenschap (ACB) zal publiek onder soortgelijke voorwaarden toeschouwers kunnen ontvangen. In de stadions zal het dragen van een FFP2-masker verplicht zijn, evenals het nemen van de temperatuur bij de ingang.

EK

De aankondiging komt er iets minder dan een maand voor de start van het EK voetbal op 11 juni. De minister van Sport voegde eraan toe dat Spanje hoopt 'tot 16.000 toeschouwers' te kunnen ontvangen voor de drie EK-wedstrijden die de Spaanse nationale ploeg in het Cartuja-stadion van Sevilla zal spelen.

De UEFA trok de kandidatuur van Bilbao om de drie wedstrijden te organiseren eerder in omdat de regio niet kon garanderen toeschouwers toe te zullen laten bij de wedstrijden.

Met meer dan 79.000 doden en meer dan 3,5 miljoen besmettingen is Spanje één van de Europese landen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie. De voorbije dagen daalden de cijfers wel sterk. Momenteel zijn er ongeveer 173 gevallen per 100.000 inwoners, en dat al gedurende 14 dagen.

