'Hoe is het mogelijk dat een van de beste voetballers van de wereld zoveel trappen te verduren krijgt zonder dat er opgetreden wordt?', vraagt redacteur Steve Van Herpe zich af.

Als we aan het aantal keer dat de spelers van Espanyol de rechtervoet van Eden Hazard viseerden, kunnen afmeten hoe goed hij is, dan is hij een uitzonderlijke voetballer.

We hebben niet geteld hoe vaak de Rode Duivel zondagavond vijandelijke studs op zijn rechtervoet of -enkel gekregen heeft, maar we hebben het wel gevoeld. Elke keer weer kermde Hazard het uit van de pijn en moest hij eventjes hinkend en grimassend verder. En telkens die gedachte: het zal toch weer niet waar zijn?

Het leek wel alsof de spelers van Espanyol vooraf hadden afgesproken dat diegene die de Belg níét kon aantrappen, naar een tennisfeestje van Novak Djokovic moest.

Of was het zo dat Rufete, de technisch directeur van Espanyol die na het ontslag van Abelardo insprong als coach, voor de wedstrijd een set gratis mondmaskers beloofd had aan de speler die de rechtervoet van Hazard aan flarden trapte?

Allemaal best mogelijk, maar wat de verbeelding helemaal tartte, was dat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz - ja, noteer die naam maar - niet optrad. Hij floot de fouten wel, maar de kaarten bleven op zak.

Hij weet toch ook dat Eden Hazard begin maart geopereerd werd aan zijn rechterenkel? Hij weet toch ook dat Eden Hazard geen komediant is? En hij weet toch ook dat wij Eden Hazard straks op het EK nog nodig hebben? En als hij het niet weet, dan kan een collega van de VAR hem er toch op wijzen?

Heerlijke voetballers moeten kunnen voetballen en niet als opgejaagd wild over het veld hollen, bang om bij de volgende tackle de fatale krak te horen. Daarom, meneer Lahoz en collega's, kijk uit - por favor! - met Eden Hazard, maar ook met Lionel Messi, Karim Benzema, Iago Aspas, Santi Cazorla, João Félix, Frenkie de Jong, en noem maar op.

Zorg ervoor dat voetbal binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. De voetballiefhebber zal u eeuwig dankbaar zijn!

Als we aan het aantal keer dat de spelers van Espanyol de rechtervoet van Eden Hazard viseerden, kunnen afmeten hoe goed hij is, dan is hij een uitzonderlijke voetballer. We hebben niet geteld hoe vaak de Rode Duivel zondagavond vijandelijke studs op zijn rechtervoet of -enkel gekregen heeft, maar we hebben het wel gevoeld. Elke keer weer kermde Hazard het uit van de pijn en moest hij eventjes hinkend en grimassend verder. En telkens die gedachte: het zal toch weer niet waar zijn?Het leek wel alsof de spelers van Espanyol vooraf hadden afgesproken dat diegene die de Belg níét kon aantrappen, naar een tennisfeestje van Novak Djokovic moest.Of was het zo dat Rufete, de technisch directeur van Espanyol die na het ontslag van Abelardo insprong als coach, voor de wedstrijd een set gratis mondmaskers beloofd had aan de speler die de rechtervoet van Hazard aan flarden trapte?Allemaal best mogelijk, maar wat de verbeelding helemaal tartte, was dat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz - ja, noteer die naam maar - niet optrad. Hij floot de fouten wel, maar de kaarten bleven op zak. Hij weet toch ook dat Eden Hazard begin maart geopereerd werd aan zijn rechterenkel? Hij weet toch ook dat Eden Hazard geen komediant is? En hij weet toch ook dat wij Eden Hazard straks op het EK nog nodig hebben? En als hij het niet weet, dan kan een collega van de VAR hem er toch op wijzen? Heerlijke voetballers moeten kunnen voetballen en niet als opgejaagd wild over het veld hollen, bang om bij de volgende tackle de fatale krak te horen. Daarom, meneer Lahoz en collega's, kijk uit - por favor! - met Eden Hazard, maar ook met Lionel Messi, Karim Benzema, Iago Aspas, Santi Cazorla, João Félix, Frenkie de Jong, en noem maar op.Zorg ervoor dat voetbal binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. De voetballiefhebber zal u eeuwig dankbaar zijn!