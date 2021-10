In de Serie A nam Napoli, dat donderdag thuis tegen Spartak Moskou voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloor, een vliegende start. Droomt men al van de titel, daar aan de voet van de Vesuvius?

Achttien op achttien en alleen eerste in de Serie A: het overkwam Napoli niet meer sinds drieënhalf jaar. Toen stond het spektakelrijke team van Maurizio Sarri na 26 speeldagen met 69 punten bovenaan, met één punt meer dan Juventus. Uiteindelijk liep het nog mis. Juve werd kampioen en Napoli eindigde tweede, met als troost het recordaantal van 91 punten; vier minder dan de kampioen.

In Napels hebben ze geleerd het vel van de beer niet te verkopen voor hij geschoten is. Niet alleen het seizoenseinde van vier jaar geleden leerde die wijze les, ook dat van vorig jaar toen Napoli op 23 mei op de allerlaatste speeldag tegen Hellas Verona het ticket voor deelname aan de Champions League uit handen gaf.

Het maakt dat het Stadio Diego Maradona nog niet half vol zit (ook omdat de Italiaanse stadions nog geen volledige bezetting mogen hebben, én omdat veel mensen uit schrik voor covid nog thuis blijven). Ook de nieuwe trainer, Luciano Spalletti, waarschuwde deze week nog voor te veel enthousiasme na de perfecte competitiestart: 'Ons doel is een plaats die recht geeft op deelname aan de CL. Daarvoor heb je 80 tot 85 punten nodig. We missen er dus nog zo'n 70.'

Geen zwakke punten

Spalletti is er in elk geval in geslaagd de vonk weer te doen overslaan tussen spelers en publiek. Het vorige half jaar zat het scheef tussen de vorige trainer, Gennaro Gattuso, en voorzitter/eigenaar Aurelio De Laurentiis. Die crisis woog uiteindelijk door op de ploeg. De Laurentiis contacteerde in januari al Spalletti met de vraag of hij beschikbaar was voor dit seizoen. Dat was hij wel, na twee jaar aan de zijlijn, nadat hij bij Inter plaats moest maken voor Antonio Conte.

Bij Napoli drukte hij meteen zijn stempel, door de nadruk te leggen op collectiviteit en atletisch vermogen. Napoli kan het verschil maken met combinatievoetbal maar ook met de snelle omschakeling. Het is in de Serie A de ploeg met de minste tegengoals (2), de meeste geslaagde passes (89,3%), het meeste balbezit (59,9%) en de meeste schoten op doel. Alleen het Inter van Simone Inzaghi maakte meer doelpunten (twintig tegenover zestien).

'Ik zie geen zwakke punten in dit Napoli', verklaarde ex-speler Gianfranco Zola deze week nog. 'Dit Napoli is sterk in elke linie. Het heeft een topaanval, een atletisch middenveld en een sterke defensie.'

Achterin is Kalidou Koulibaly de sterkhouder. 'Il commandante', zoals Spaletti hem noemt, is na zijn vertrek bij KRC Genk al aan zijn achtste seizoen bezig aan de voet van de Vesuvius. Hij werd de laatste drie jaar elke zomer bij de mogelijke vertrekkers genoemd maar moest eerst te veel kosten (ADL vroeg minstens 100 miljoen) en is nu weer helemaal gefocust op zijn job bij de tweevoudige Italiaanse kampioen (Napoli won de titel in 1987 en 1990).

Op het middenveld is de regie in handen van Fabian Ruiz die er net na de competitiestart een belangrijke versterking bij kreeg. De 25-jarige Kameroense international, Zambo Anguissa, wordt sinds 10 september gehuurd van Fulham en brengt gestalte en atletische kracht bij. Als Napoli de optie wil lichten moet het 15 miljoen betalen aan de Engelse club.

Victor Osimhen

De meeste lof gaat naar de diepe spits, die met zijn snelheid perfect de diepte kan worden ingestuurd, maar met zijn gestalte ook efficiënt is op de voorzetten van de flankspelers, op dit moment Lorenzo Insigne en Hirving Lozano.

Victor Osimhen is dé man van dit Napoli van de seizoenstart. Enkele jaren geleden verkocht Charleroi hem voor twaalf miljoen aan Lille en gelukkig bedong het een percentage op de doorverkoop. Napoli gaf liefst 60 miljoen uit, maar nu al wordt zijn waarde op bijna het dubbele geschat.

Met de verwachte terugkeer van Dries Mertens en Diego Demme beschikt Spalletti over voldoende wisselmogelijkheden. Dat wordt ook aangehaald als het pluspunt tegenover dat fantastische seizoen onder Maurizio Sarri, toen Napoli dertien topspelers had maar een zwakkere bank.

Vraag is alleen hoe Napoli, als het blijft bevestigen, de wintermaanden doorkomt wanneer de Africa Cup doorgaat. Dan mist het Osimhen, Koulibaly, Anguissa en Ounas.

