Negen Spaanse personeelsleden van de Chinese derdeklasser vallen sinds het uitbreken van het coronavirus van de ene quarantaine in de andere.

In de Chinese miljoenenstad waar Three Towns speelt, bereikte het virus al in januari zijn hoogtepunt. Op het moment dat Wuhan werd afgesloten van de buitenwereld zaten de Spaanse sportief directeur Pedro Morilla en acht van zijn landgenoten nog in China.

Op 31 januari besliste de overheid om alle Spanjaarden uit Wuhan terug te halen. Toen ze op het Iberisch Schiereiland aankwamen, werden de mensen uit het risicogebied logischerwijs in quarantaine geplaatst. Na twee weken mochten ze het Hospital Gomez Ulla in Madrid verlaten.

Toen ze buitenkwamen en dachten van de buitenlucht in hun thuisland te kunnen gaan genieten, merkten ze dat het coronavirus zich ook in Spanje steeds verder begon te verspreiden. 'Na wat we in Wuhan hadden meegemaakt, dachten we wel dat het virus elke regio zou kunnen treffen, maar deze omvang hadden we niet verwacht', liet doelmannentrainer Oliver Cuadrado deze week optekenen in El País, vanuit zijn huis in Madrid.

Want jawel, sinds maandag zitten ook alle Spanjaarden op bevel van de overheid voor minstens vijftien dagen thuis in quarantaine. Voor Morilla en co is het al de derde keer en daarmee lijkt het nog niet op te houden.

In Wuhan zijn ze al even voorbij de piek en lijkt het leven stilaan te hervatten. Ook de voetbalcompetities worden weldra op gang getrapt, bij Three Towns FC rekenen ze daarvoor op hun Spaanse personeelsleden. Die zouden bij een terugkeer naar China opnieuw in quarantaine moeten, voor de vierde keer al.

