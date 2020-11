Spanje heeft zich verzekerd van een plaats in de Final Four van de Nations League. Op de zesde en laatste speeldag in groep 4 (van de A-divisie) won La Roja met liefst 6-0 van Duitsland. Het was van 1931 geleden dat de Mannschaft nog zo zwaar verloor.

De Duitsers hadden aan een draw genoeg om groepswinnaar te worden maar botsten in Sevilla op een ontketend Spanje. Bij de rust leidde het thuisland met 3-0 na goals van Alvaro Morata (17.), Ferran Torres (33.) en Rodri (38.). Net voor de koffie verloor Spanje wel aanvoerder Sergio Ramos met een blessure, maar dat belette het team van coach Luis Enrique niet om de score verder op te drijven. Ferran Torres verschalkte de Duitse goalie Neuer nog twee keer (55., 71.) alvorens de 20-jarige speler van Manchester City mocht gaan rusten. Invaller Mikel Oyarzabal maakte er in het slot nog 6-0 van.

Het was 89 jaar geleden dat Duitsland nog met zo'n verschil had verloren, toen tegen Oostenrijk.

Spanje wint de groep met 11 punten voor Duitsland (9 punten). De andere groepsmatch tussen Zwitserland en Oekraïne werd uitgesteld na een rist coronabesmettingen in de Oekraïense selectie.

'Gitzwarte dag'

De Duitse bondscoach Joachim Löw stelde naderhand een verregaande analyse in het vooruitzicht. 'Dit is moeilijk te verklaren. Dit is een gitzwarte dag. Niets liep zoals het hoorde. De lichaamstaal, de strijdlust. Niets functioneerde, zowel in de verdediging als in de aanval. Na de 1-0 gaven we ons hele concept uit handen en liepen zomaar wat door elkaar. Er was geen organisatie, geen communicatie. Dat was dodelijk'.

'De komende weken moeten we deze wedstrijd analyseren. We zijn aan onszelf verplicht alles in vraag te stellen. Wat konden we beter doen? En we moeten de juiste conclusies trekken. Vandaag was alles slecht', aldus Löw.

Frankrijk

Spanje is het tweede land dat zich plaatst voor het finaletoernooi van de Nations League, dat in oktober 2021 wordt gespeeld. Wereldkampioen Frankrijk was al sinds vorig weekend zeker van de eerste plaats in groep 3 na 0-1 winst bij titelverdediger Portugal. Les Bleus zetten dinsdagavond in het Stade de France Zweden opzij met 4-2. Claesson zorgde na vijf minuten voor de verrassende 0-1 maar via Giroud (16.) en Pavard (36.) mochten de Fransen toch met een voorsprong gaan rusten. Na de pauze maakte Giroud (59.) er met zijn tweede 3-1 van. Quaison (88.) tekende voor de aansluitingstreffer maar Coman (90.+5) nam diep in de blessuretijd de laatste twijfel weg.

Portugal

Portugal trok naar Split voor een duel met vicewereldkampioen Kroatië. Het werd 2-3 met goals van de Kroaat Kovacic (29., 65.) en Portugese treffers van Ruben Dias (52., 90.) en Joao Felix (60.). Kroatië speelde bijna de volledige tweede helft met tien na een tweede geel voor Rog. In de eindstand heeft Frankrijk 16 punten, drie meer dan Portugal. Kroatië is derde (3 ptn), Zweden (3 ptn) is laatste en degradeert naar de B-divisie.

Woensdag valt de beslissing in de tweede andere groepen. De Rode Duivels hebben aan een gelijkspel in Leuven tegen Denemarken genoeg om groep 2 te winnen. In groep 1 komen Italië (9 ptn), Nederland (8 ptn) en Polen (7 ptn) nog in aanmerking. De affiches zijn Polen/Nederland en Bosnië-Herzegovina/Italië.

In divisie C verloor het Cyprus van bondscoach Johan Walem dinsdag zijn laatste groepsmatch met 4-0 van Montenegro, dat promoveert. Cyprus moet play-outs om het behoud spelen.

