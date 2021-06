Spanje heeft maandag op de eerste speeldag in groep E op het EK voetbal zijn start gemist tegen Zweden. La Roja domineerde vooral in de eerste periode, maar kwam in Sevilla niet verder dan 0-0.

Beide landen kenden geen zorgeloze aanloop naar de EK-start. Bij Spanje was het alle hens aan dek toen kapitein Sergio Busquets positief testte op het coronavirus. Ook Zweden kende coronaproblemen, met positieve testen voor Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg. De Scandinaven zagen ook Zlatan Ibrahimovic, die op het EK zijn comeback op een groot toernooi zou maken, wegvallen door een blessure.

Spanje nam voor de eigen fans in een snikheet Sevilla van in de eerste minuut het meeste initiatief. Zweden kraakte, maar hield stand. Doelman Olsen moest op het kwartier wel knap redding brengen op een kopbal van Olmo. La Roja bleef de betere en Zweden kwam aanvallend niet in het stuk voor. Met de rust in zicht kreeg Morata, na mistasten van Danielson, een wenkende kans op de 1-0. Hij schoof de bal echter naast. Isak zorgde aan de overkant plots bijna voor een grote verrassing. Hij wurmde zich voorbij de Spaanse defensie, besloot op doel, maar Llorente op de lijn en de paal brachten redding.

Ook na de pauze stond het Spaanse vizier niet op scherp. Op het uur counterde Zweden bijna naar de 0-1, maar Berg miste van dichtbij. De thuisploeg domineerde minder uitgesproken dan in de eerste periode. In het slotkwartier zetten de troepen van bondscoach Luis Enrique een slotoffensief op. Moreno kreeg helemaal in het gaatje de kans op de winning goal, maar Olsen stond pal.

Eerder maandag diende Slovakije in Sint-Petersburg het Polen van Robert Lewandowski een 2-1 nederlaag toe. Vrijdag (15 uur) speelt Zweden in Sint-Petersburg tegen Slovakije. Spanje moet daags nadien (21 uur), weer in Sevilla, aan de bak tegen Polen. Het doek in groep E valt woensdag 23 juni (telkens om 18 uur), met Zweden-Polen (in Sint-Petersburg) en Slovakije-Spanje (in Sevilla).

