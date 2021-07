Na verlengingen en strafschoppen wist Spanje zich als eerste land op het EK te plaatsen voor de halve finales. Zwitserland, lang met tien, bood hardnekkige weerstand.

De partij begon redelijk gesloten, met licht overwicht voor de Zwitsers. Bij de eerste corner van Spanje in de achtste minuut werd het echter meteen 0-1. Een hard schot van buiten de zestien van Jordi Alba week af op Zakaria waardoor Sommer geen schijn van een kans had. Meteen goed voor de tiende owngoal op dit EK.

De eerste helft was het haast al Spanje wat de klok sloeg, de Spanjaarden hadden het leeuwendeel van het balbezit en de Zwitsers stonden erbij en keken ernaar. In de 23e minuut moest Petkovic bovendien al een eerste keer wisselen: de geblesseerde Breel Embolo moest naar de kant, in zijn plaats kwam Ruben Vargas. Op de eerste dreiging van de Zwitsers was het wachten tot de 34e minuut, maar Akanji kopte de corner over.

Shaqiri scoort

In het begin van de tweede helft kwamen de Zwitsers snediger voor de dag. In de 55e minuut kopte Zakaria op een corner nipt voorlangs. In de 63e minuut andermaal een grote kans voor de Zwitsers, van dichtbij stootte Zuber echter op Simon. Een paar minuten later was het dan toch zover. Na geklungel in de Spaanse defensie bood Seferovic Shaqiri (68.) de gelijkmaker op een schoteltje aan.

Shaqiri scoort © Reuters

Iets meer dan tien minuten voor het einde van de wedstrijd kantelde de partij echter nog eens toen Freuler een rode kaart kreeg voor een zware tackle op Moreno. De Spanjaarden konden echter binnen de reguliere speeltijd geen doorbraak meer forceren.

In de eerste verlenging hield Spanje Zwitserland in een wurggreep. Pogingen van Moreno, Jordi Alba, Dani Olmo, nog eens Moreno en Oyarzabal misten echter nipt het kader of werden gepareerd door Sommer. Ook in de tweede verlenging waren de (schaarse) kansen voor Spanje, maar viel er geen doelpunt. Dus moeten strafschoppen de winnaar bepalen.

Gemiste strafschoppen

Die strafschoppenreeks stond bol van de spanning en het regende missers.

Spanje-aanvoerder Sergio Busquets mistte de eerste strafschop. Wat later miste ook Schär waardoor de stand opnieuw in evenwicht kwam. Ook Rodri en Akanji gingen daarna de mist in vanop elf meter. Vargas liet het echter ook afweten, waarna Mikel Oyarzabal de beslissende elfmeter binnen trapte.

Spanje plaatst zich daarmee voor de halve finales, waarin het dinsdag uitkomt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Italië.

De Spaanse doelwachter Unai Simon, de keeper van Athletic Bilbao, werd door de UEFA aangeduid als Man van de Match.

De partij begon redelijk gesloten, met licht overwicht voor de Zwitsers. Bij de eerste corner van Spanje in de achtste minuut werd het echter meteen 0-1. Een hard schot van buiten de zestien van Jordi Alba week af op Zakaria waardoor Sommer geen schijn van een kans had. Meteen goed voor de tiende owngoal op dit EK. De eerste helft was het haast al Spanje wat de klok sloeg, de Spanjaarden hadden het leeuwendeel van het balbezit en de Zwitsers stonden erbij en keken ernaar. In de 23e minuut moest Petkovic bovendien al een eerste keer wisselen: de geblesseerde Breel Embolo moest naar de kant, in zijn plaats kwam Ruben Vargas. Op de eerste dreiging van de Zwitsers was het wachten tot de 34e minuut, maar Akanji kopte de corner over. In het begin van de tweede helft kwamen de Zwitsers snediger voor de dag. In de 55e minuut kopte Zakaria op een corner nipt voorlangs. In de 63e minuut andermaal een grote kans voor de Zwitsers, van dichtbij stootte Zuber echter op Simon. Een paar minuten later was het dan toch zover. Na geklungel in de Spaanse defensie bood Seferovic Shaqiri (68.) de gelijkmaker op een schoteltje aan. Iets meer dan tien minuten voor het einde van de wedstrijd kantelde de partij echter nog eens toen Freuler een rode kaart kreeg voor een zware tackle op Moreno. De Spanjaarden konden echter binnen de reguliere speeltijd geen doorbraak meer forceren. In de eerste verlenging hield Spanje Zwitserland in een wurggreep. Pogingen van Moreno, Jordi Alba, Dani Olmo, nog eens Moreno en Oyarzabal misten echter nipt het kader of werden gepareerd door Sommer. Ook in de tweede verlenging waren de (schaarse) kansen voor Spanje, maar viel er geen doelpunt. Dus moeten strafschoppen de winnaar bepalen. Die strafschoppenreeks stond bol van de spanning en het regende missers.Spanje-aanvoerder Sergio Busquets mistte de eerste strafschop. Wat later miste ook Schär waardoor de stand opnieuw in evenwicht kwam. Ook Rodri en Akanji gingen daarna de mist in vanop elf meter. Vargas liet het echter ook afweten, waarna Mikel Oyarzabal de beslissende elfmeter binnen trapte. Spanje plaatst zich daarmee voor de halve finales, waarin het dinsdag uitkomt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Italië. De Spaanse doelwachter Unai Simon, de keeper van Athletic Bilbao, werd door de UEFA aangeduid als Man van de Match.