Spanje is er zaterdag tegen Polen opnieuw niet in geslaagd het vele balbezit om te zetten in een zege op de tweede speeldag in EK-groep E. De Spanjaarden speelden in Sevilla 1-1 gelijk tegen Lewandowski en co.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique posteerde voorin Gerard Moreno in de plaats van Ferran Torres naast Alvaro Morata, die heel wat kritiek kreeg na het scoreloos gelijkspel tegen Zweden. Moreno was afgelopen seizoen de meest trefzekere Spanjaard. Over alle competities heen maakte de aanvaller van Villarreal 30 doelpunten. De van een coronabesmetting herstelde Sergio Busquets stond nog niet op het wedstrijdblad.

Paulo Sousa, bondscoach van Polen, voerde drie wijzigingen door in het elftal dat met 2-1 verloor van Slovakije. Grzegorz Krychowiak, geschorst na zijn rode kaart, werd vervangen door Jakub Moder. Linkerflankspeler Tymoteusz Puchacz en aanvaller Karol Swiderski waren de andere nieuwkomers.

Polen best uit startblokken

In het Estadio La Cartuja in het hete Sevilla kwam Polen het best uit de startblokken. Een afstandsschot van Klich viel op het dak van het doel. De Spanjaarden kwamen iets voorbij halfweg de eerste helft op voorsprong, uitgerekend via de onder vuur liggende Morata. Moreno legde aan op de rand van de zestienmeter, Morata duwde randje buitenspel de bal binnen. De grensrechter vlagde voor offside, maar werd overruled door de VAR.

Voor Spanje, met 70 procent balbezit opnieuw dominant, was het toch schrikken toen Swiderski van dichtbij op aangeven van prijsschutter Robert Lewandowski over besloot. En vlak voor de pauze haalde diezelfde Swiderski vanop 25 meter uit, zijn streep spatte uiteen op de paal. In de herneming besloot Lewandowski op de Spaanse doelman Simon. Aan de overzijde duwde Moreno nog de bal net naast.

Gelijkmaker

Na de rust gingen de Polen gretig op zoek naar de gelijkmaker, en met succes. Jozwiak zwiepte de bal voor doel, Lewandowski troefde Laporte af in de lucht: 1-1. Niet veel later ging de bal op de stip, nadat Moder op de voet van Moreno ging staan. Moreno trapte de elfmeter echter op de paal, Morata trapte naast in de herneming.

Spanje had moeite om Polen uit verband te spelen. Een poging van Rodri bracht Szczesny niet in de problemen. De Poolse doelman kwam daarna gepast uit om Morata van de winnende treffer te houden. La Roja bleef zo op een tweede gelijkspel op rij steken. Polen mag na het gelijkspel nog hopen op de achtste finales.

Zaterdag zette Zweden Slovakije met het kleinste verschil opzij in poule E. In de stand leiden de Zweden met 4 punten. Slovakije heeft 3 punten. Daarna volgen Spanje (2 ptn) en Polen (1). Op de slotspeeldag speelt Spanje woensdag in Sevilla tegen Slovakije, terwijl Zweden en Polen tegenover elkaar staan in Sint-Petersburg.

