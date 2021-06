Spanje heeft zich maandag bij het rijtje kwartfinalisten op het EK voetbal gevoegd. La Roja won in Kopenhagen haar achtste finale na verlengingen met vooroorlogse 3-5 cijfers van Kroatië. Later op de avond kennen de Spanjaarden hun tegenstander bij de laatste acht. De manschappen van bondscoach Luis Enrique treffen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland.

Spanje nam van bij de aanvangsfase het heft in handen in Parken. Sarabia trapte de eerste kans in zijnet, Koke dwong de Kroatische doelman Livakovic tot een beenveeg en ook Morata dreigde met een kopbal. Kroatië ontsnapte aan een tegentreffer, maar kreeg na twintig minuten een enorm cadeau van de Spanjaarden. Pedri speelde vanop het middenveld de bal achteloos terug tot bij doelman Unai Simon. Die miste zijn controle volledig en zag de bal knullig in eigen doel verdwijnen, 0-1. Meteen na het doelpunt dreigde Vlasic voor Kroatië met een schotje in het zijnet. Spanje bleek niet van slag en bleef de bovenliggende partij. En na 38 minuten werden de Spanjaarden beloond. Livakovic kon eerst nog een pegel van Gaya keren, maar had geen verhaal tegen de rebound van Sarabia, 1-1.

Het was na rust wachten op een tweede treffer van Spanje, dat duidelijk domineerde. Net voor het uur was het zover. Torres haalde op links de achterlijn en zette voor. Rechtsachter Azpilicueta was mee opgerukt en kopte raak, 1-2. Kroatië werd nu gedwongen haar egelstelling te verlaten. Linksachter Gvardiol stelde Simon op de proef met een schot van dichtbij. Morata leek voor Spanje zijn tweede goal van het toernooi te maken - en alle kritiek op zijn persoon te doen verstommen - maar hij deed dat vanuit duidelijke buitenspelpositie.

Verlengingen

De 1-3 kwam er enkele minuten later toch nog. Een lange bal van Pau Torres werd mooi meegenomen door zijn naamgenoot Ferran Torres (77.), die Livakovic vloerde door de benen. Kroatië gaf niet op en invaller Orsic maakte vijf minuten voor tijd in een scrimmage de aansluitingstreffer, 2-3. Die leek te laat te komen, maar dat was zonder Pasalic gerekend. Die buffelde twee minuten in blessuretijd de 3-3 tegen de netten. Er kwamen verlengingen aan.

Daarin maakte Spanje uiteindelijk snel komaf met de Kroaten. Morata wist dan toch nog de weg naar de netten te vinden. De diepe spits van de Spanjaarden vlamde de bal na tien minuten in de eerste verlenging keihard tegen de touwen. Oyarzabal legde de spektakelpartij drie minuten later helemaal in een definitieve plooi. De creatieveling van Real Sociedad rondde de tweede assist van invaller Olmo af, 3-5. Kroatië reageerde nog met een schot van Budimir, dat net naast ging. Dani Olmo, de uitblinker van de extra tijd, knalde een zesde Spaanse treffer in de slotminuut op de paal. Het bleef bij 3-5. Spanje stoot na een knotsgek duel van 120 minuten door naar de laatste acht. (Belga)

