Spanje heeft zich woensdagavond in Milaan als eerste geplaatst voor de finale van de Nations League. Het klopte Europees kampioen Italië met 1-2.

In een heruitgave van de halve finale van het afgelopen EK, kende Italië op eigen bodem de beste start: Federico Chiesa dwong Unai Simon na nog geen vijf minuten tot een noodzakelijke reflex op een grondscherend schot. Toch waren het de Spanjaarden, met Barcelona-speler Gavi als jongste international ooit tussen de lijnen, die het thuisteam op een koude douche trakteerden: Ferran Torres (17.) werkte een voorzet van Mikel Oyarzabal knap voorbij een kansloze Gianluigi Donnarumma. Het sluitstuk van Paris Saint-Germain had een minuut later het geluk aan zijn zijde toen hij een knal van Marcos Alonso door zijn handschoenen tegen de paal liet glippen en Leonardo Bonucci de bal net voor de lijn kon keren.

Tien minuten voor rust liet lieten de Italianen zich nog twee keer opmerken: Federico Bernardeschi zag zijn poging via Simon op de paal belanden en Lorenzo Insigne wrong niet veel later een volgende mogelijkheid op de gelijkmaker de nek om door een op een met de doelman van Bilbao naast te trappen. Met het einde van de eerste helft in zicht kreeg Italië een nieuwe, dubbele opdoffer te verwerken. Bonucci (42.) mocht met een tweede gele kaart voortijdig de kleedkamers induiken nadat hij Sergio Busquets een elleboog in de nek plantte. Torres (45.+2) nam in blessuretijd Donnarumma een tweede keer te grazen met een listige overhoekse kopbal. Opnieuw was Oyarzabal de aangever van dienst.

In de tweede helft monopoliseerde Spanje de bal en gaf het Italië geen kans om de partij nieuw leven in te blazen. Oyarzabal was nog dicht bij de 0-3, maar zijn kopbal op assist van Yeremi Pino, een andere debutant, ging rakelings naast. Ook Alonso kreeg het leer niet voorbij Donnarumma. In de slotfase werd het plots terug spannend, toen Chiesa een talmende defensie te snel af was en invaller Lorenzo Pellegrini (83.) na een rush van aan de middenlijn de aansluitingstreffer aanbood. Dichter zou la Squadra nadien niet meer komen.

De troepen van Roberto Mancini zien zo een einde komen aan een reeks van 37 ongeslagen wedstrijden en verliezen hun eerste officiële wedstrijd sinds september 2018 (1-0 tegen Portugal, eveneens in de Nations League). Verder is het de eerste thuisnederlaag in meer dan 20 jaar in een match met inzet (2-3 tegen Denemarken in 1999).

De Rode Duivels bikkelen donderdag met Frankrijk om het tweede finaleticket in Turijn.

In een heruitgave van de halve finale van het afgelopen EK, kende Italië op eigen bodem de beste start: Federico Chiesa dwong Unai Simon na nog geen vijf minuten tot een noodzakelijke reflex op een grondscherend schot. Toch waren het de Spanjaarden, met Barcelona-speler Gavi als jongste international ooit tussen de lijnen, die het thuisteam op een koude douche trakteerden: Ferran Torres (17.) werkte een voorzet van Mikel Oyarzabal knap voorbij een kansloze Gianluigi Donnarumma. Het sluitstuk van Paris Saint-Germain had een minuut later het geluk aan zijn zijde toen hij een knal van Marcos Alonso door zijn handschoenen tegen de paal liet glippen en Leonardo Bonucci de bal net voor de lijn kon keren. Tien minuten voor rust liet lieten de Italianen zich nog twee keer opmerken: Federico Bernardeschi zag zijn poging via Simon op de paal belanden en Lorenzo Insigne wrong niet veel later een volgende mogelijkheid op de gelijkmaker de nek om door een op een met de doelman van Bilbao naast te trappen. Met het einde van de eerste helft in zicht kreeg Italië een nieuwe, dubbele opdoffer te verwerken. Bonucci (42.) mocht met een tweede gele kaart voortijdig de kleedkamers induiken nadat hij Sergio Busquets een elleboog in de nek plantte. Torres (45.+2) nam in blessuretijd Donnarumma een tweede keer te grazen met een listige overhoekse kopbal. Opnieuw was Oyarzabal de aangever van dienst. In de tweede helft monopoliseerde Spanje de bal en gaf het Italië geen kans om de partij nieuw leven in te blazen. Oyarzabal was nog dicht bij de 0-3, maar zijn kopbal op assist van Yeremi Pino, een andere debutant, ging rakelings naast. Ook Alonso kreeg het leer niet voorbij Donnarumma. In de slotfase werd het plots terug spannend, toen Chiesa een talmende defensie te snel af was en invaller Lorenzo Pellegrini (83.) na een rush van aan de middenlijn de aansluitingstreffer aanbood. Dichter zou la Squadra nadien niet meer komen. De troepen van Roberto Mancini zien zo een einde komen aan een reeks van 37 ongeslagen wedstrijden en verliezen hun eerste officiële wedstrijd sinds september 2018 (1-0 tegen Portugal, eveneens in de Nations League). Verder is het de eerste thuisnederlaag in meer dan 20 jaar in een match met inzet (2-3 tegen Denemarken in 1999).De Rode Duivels bikkelen donderdag met Frankrijk om het tweede finaleticket in Turijn.