Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en dat belooft een erg interessante te worden met enkele wereldtoppers die in juni geen club meer hebben. Zij kunnen nu al een contract bij een ander team ondertekenen. Een overzicht van de spannendste transferverhalen.

Kylian Mbappé: nu al naar Madrid?

Kylian Mbappé: nu al naar Madrid?Blijft hij of blijft hij niet tijdens komende zomer? Dat is zowat de vraag die de komende maanden al het internationale voetbalnieuws zal domineren. Kylian Mbappé is namelijk einde contract bij PSG en is niet meteen van plan om een nieuwe overeenkomst bij de Parijse topclub te tekenen, tot groot ongenoegen van het bestuur.Al jaren flirt de Franse superster met Real Madrid, de club van zijn dromen. En de Koninklijke wil hem ook al jaren inlijven. Vorige zomer leek de transfer in kannen en kruiken te zijn, maar toen stak PSG er nog een stokje tussen. Mbappé mocht niet vertrekken. Dat hij in januari nog voor veel geld zal vertrekken naar de Spaanse hoofdstad is echter uitgesloten. Mbappé vertelde deze week nog dat hij zeker nog tot juni zal uitkomen voor PSG en dat het grote doel dit jaar de Champions League is. Wat er daarna zal gebeuren, kon hij echter nog niet zeggen. Nu rest de vraag: zal Real Madrid de Franse aanvaller al in januari kunnen vastleggen voor volgend seizoen?Erling Haaland: topclubs voor het uitkiezenNog een superster die al in januari naar een topclub kan vertrekken, is Erling Haaland. De Noor heeft nog een lang contract lopen bij Dortmund, maar alle topclubs azen op de uiterst productieve spits. Gaan ze al in januari toeslaan? Het gezond verstand zou zeggen van niet, want nu zou hij nog meer dan 100 miljoen euro moeten kosten, terwijl volgende zomer een clausule in zijn contract in werking treedt waardoor hij slecht voor 70 miljoen euro zou kunnen vertrekken.Het is echter niet uitgesloten dat zijn makelaar Mino Raiola en familie al in januari een beslissing nemen over de toekomst van het Noorse fenomeen. Daarbij zou zowaar Barcelona in polepositie liggen, ook al is de club financieel erg beperkt.Maar Dortmund zal zijn goudhaantje niet zomaar laten vertrekken. Volgens Duitse media wordt er in het Signal Iduna Park naarstig werk gemaakt van een nieuw contract waarbij Haaland veel meer zou kunnen verdienen en waarin ook de beruchte clausule vervalt. Ook zouden de Borussen Haaland in een sponsordeal met shirtfabrikant Puma willen krijgen. Het contract van Haaland met Nike loopt immers af na dit seizoen en de grote baas van Puma, Björn Gulden, is niet alleen lid van de raad van commissarissen van de club maar ook vriend van de familie Haaland. Zo zou Dortmund Haaland ook op een emotionele manier langer aan zich willen binden.Ousmane Dembélé: pasmunt voor heropbouw BarcelonaSinds de komst van de Fransman in 2018 voor 135 miljoen euro, zijn er nog maar weinig momenten geweest dat Ousmane Dembélé zijn potentieel kon laten zien in het truitje van Barcelona. Onder meer door zijn onprofessionele houding en talloze blessures lijkt hij ondertussen een totale miskoop te zijn.Bij Barcelona weten ze er dan ook niet meteen wat mee te doen. Volgens sommige Spaanse media moet hij in januari vertrekken omwille van zijn hoge loon, andere zeggen dan weer dat de Catalaanse club bezig is aan een contractverlenging, maar dan met een lager salaris. Als de 24-jarige flankaanvaller moet vertrekken in januari, wil hij zelf het liefst naar PSG. Barcelona wil hem dan weer als pasmunt gebruiken om een team te bouwen naar de wens van nieuwe coach Xavi. Zo werd hij al genoemd in een ruildeal met Juventus voor Alvaro Morata of Mathijs de Ligt en met Arsenal voor Pierre-Emmerick Aubameyang.Antonio Rüdiger: vol twijfels'Ik was van plan om Chelsea te verlaten, maar toen kwam Thomas Tuchel en veranderde alles bij de club. Hij opende een nieuwe deur voor mij.' Aan het woord is Antonio Rüdiger, lange tijd wat verguisd bij de Blues, maar nu een van de sterkhouders en genoemd als een van de beste verdedigers van de Premier League.Maar toch lukt het Chelsea niet om het contract van de Duitser te verlengen en dus lijkt het erop dat Rüdiger in juni op zoek mag gaan naar een nieuwe club. Al twijfelt hij zelf heel hard. Hij heeft zoveel respect voor Tuchel dat hij zou willen blijven, maar een overstap naar het grote Real Madrid lonkt en ook daar lijkt hij erg in geïnteresseerd. Maar Chelsea maakt zich niet enkel zorgen om de beul van Kevin De Bruyne. Ook de contracten van Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta en Thiago Silva lopen eind dit seizoen af. De wintermercato in West-Londen wordt dus erg interessant om volgen.André Onana: opnieuw spelen na dopingschorsingLange tijd leek de Kameroener de rijzende ster in de keeperswereld te zijn. Na de sprookjescampagne van Ajax in de Champions League in 2019 had André Onana de topclubs voor het uitkiezen, maar bleef hij alsnog in Amsterdam. Twee jaar later is het de keeper allemaal niet voor de wind gegaan. In februari werd hij nog geschorst omwille van een positieve dopingtest tot 4 november.Ondertussen weet Ajax niet wat het moet aanvangen met de 25-jarige keeper die volgende week naar de Afrika Cup vetrekt. De Ajacieden wilden hem verkopen in de zomer, maar omdat het ineens krap zat in keepers mocht hij toch blijven. Zijn contract werd echter niet verleng, dus hij mag al beginnen uitkijken naar een nieuwe club. Inter wordt daarbij het meest genoemd.Dusan Vlahovic: dé transfer van januari?Dé miljoenentransfer van de wintermercato kan uit Italië komen. Dusan Vlahovic heeft 2021 als geen ander veroverd en is een van de topschutters van het jaar. Dit seizoen scoorde hij al 15 keer in 17 wedstrijden voor Fiorentina en de 21 treffers van vorig seizoen vielen bijna allemaal na Nieuwjaar.Tijdens de zomer leek de nog maar 21-jarige Servische spits al op weg naar een topclub, maar toen hield de club uit Firenze nog iedere deal tegen. Minstens 100 miljoen werd geëist voor het goudhaantje. Ondertussen probeerde Fiorentina zijn contract open te breken met 'het hoogste loon ooit uit de geschiedenis van de club'. Maar Vlahovic weigerde en leeft sindsdien wat in onvrede met de supporters.Dat een transfer in januari aanstaande is, maakte de Serviër ook duidelijk tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De spits maakte een toertje rond het stadion en wuifde de supporters uit. Al zagen we dat ook al bij Harry Kane vorig seizoen en die zit nog steeds vast in Noord-Londen...Wat met de Belgen?Ook heel wat Belgen lijken in januari een transfer te kunnen maken. Denk maar aan Thomas Vermaelen die deze maand nog vertrok bij het Japanse Vissel Kobe. Trekt de ondertussen al 36-jarige Rode Duivel naar een subtopper in Europa of kan een Belgische club de ervaren verdediger in januari binnenhalen?Het contract van Adnan Januzaj bij Real Sociedad loopt dan weer af in juni en een nieuwe overeenkomst lijkt niet voor meteen als we de Spaanse media mogen geloven. Voor de 26-jarige flankaanvaller wordt het dus stilaan uitkijken naar een nieuwe club. Barcelona wordt daarbij verschillende keren genoemd. Zou het de interlandcarrière van het ex-jeugdproduct van Manchester United een boost kunnen geven?En ook Axel Witsel, de man die normaal gezien bij iedere coach als eerste op het wedstrijdformulier staat, lijkt op zoek te mogen gaan naar een nieuwe club. Dortmundcoach Marco Rose weet het niet meteen met de 32-jarige middenvelder en ook diens contract loopt eind dit seizoen af. De volgende bestemming van Witsel zou weleens Juventus kunnen zijn, de club die hij enkele jaren geleden nog afwees voor een Chinees avontuur.