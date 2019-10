Voor de EK-kwalificatiematch tussen Frankrijk en Turkije worden vanavond extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie vreest namelijk voor problemen met de Turkse fans naar aanleiding van de Turkse inval in Syrië.

Wat een ordinaire voetbalmatch moest worden, is sinds de inval van Turkije in Syrië van vorige week uitgedraaid op een risicowedstrijd. De wedstrijd, die gespeeld wordt in het Stade de France in het noorden van Parijs, zal beveiligd worden door zo'n 600 à 1000 agenten, wat aanzienlijk meer is dan normaal. De politie verwacht dan ook problemen met de Turkse fans, die met zo'n 10.000 zouden afzakken naar de Franse hoofdstad. Er zijn maar 3.800 supporters toegelaten in het stadion.

Het Turkse legeroffensief in Syrië tegen Koerdische verzetsgroepen, zorgde in heel Europa voor verontwaardiging. Frankrijk was het luidst in haar kritiek en schortte wapenleveringen aan Turkije op. Nu zouden dus zo'n 10.000 Turken uit heel Europa naar Parijs komen om zowel de nationale ploeg als de soldaten te steunen.

De angst voor spanningen is niet ongegrond. Na de laatste wedstrijd van Turkije (1-0 winst tegen Albanië), brachten de Turkse spelers nog een militaire groet. De UEFA heeft ondertussen al een onderzoek naar het incident gestart. Voor de Europese voetbalbond is het namelijk verboden om politieke of religieuze signalen te tonen tijdens een match.

Na het voorval met de militaire groet ging de Turkse voetbalbond nog verder. In een tweet droeg het de overwinning op aan 'onze gewaardeerde soldaten' en ook de trainer droeg de wedstrijd op aan de soldaten: 'We steunen allemaal onze militairen, want we willen ons land beschermen'.