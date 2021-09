Naar goede gewoonte brengt Sport/Voetbalmagazine ook dit jaar een extra dik nummer over de Champions League.

Club Brugge maakt zich op voor de komst van PSG, maar er staan deze week nog tal van andere heerlijke affiches op het menu in de poulefase van de Champions League. Een greep uit de ton: FC Barcelona-Bayern München, Liverpool-AC Milan, Inter-Real Madrid,...

Om straks goed voorbereid aan de aftrap te komen, neemt Sport/Voetbalmagazine de 32 clubs uit de Champions League onder de loep. Hoe speelt Chelsea nu met Lukaku? Wat blijft er over van FC Barcelona na het vertrek van Messi? Wie is de smaakmaker van Ajax? Hoe past Ole Gunnar Solskjaer CR7 in bij Manchester United?

U verneemt het allemaal in onze special over de Champions League. Daarbovenop krijgt u van elke club de selectie en interessante clubinfo.

Europa & Conference League

Maar er is ook aandacht voor de andere Belgische clubs die Europees spelen. Zo zetten we de spotlight op de tegenstanders van KRC Genk en Antwerp in de Europa League én op die van KAA Gent in de Conference League.

Kortom, een gids die niet zou misstaan op uw salontafel tijdens de komende weken.

De Champions Leaguespecial van Sport/Voetbalmagazine is 108 pagina's dik en ligt in de winkel tot 29 september. Haal hem snel in huis!

Special Champions League van Sport/Voetbalmagazine. © /

