Zijn vijfsterrenprestatie tegen Duitsland hielp Hongarije net niet naar de 1/8 finale, maar Adám Szalai (33) gaf wel zijn visitekaartje af op dit EK. Vijf weetjes.

Stuttgart

De 1,93 meter grote centrumaanvaller, die vanaf zijn zevende de jeugdreeksen bij Honved en Ujpest in Boedapest aandeed, verliet al op amper zestienjarige leeftijd de Hongaarse hoofdstad. Hij koos voor de vermaarde jongerenopleiding van VfB Stuttgart, toen één van de meest toonaangevende in de Bundesliga.

Champions League

Talent had Adám Szalai zeker als tiener. Want na amper een seizoen bij de Schwaben kwam Real Madrid hem in 2007 ophalen. Hij werd wel eerst in de wachtkamer gezet en moest meespelen met Real Madrid Castilla, de belofteploeg van de Koninklijke. Szalai kon zich aanvankelijk niet doorzetten tegenover collega José Callejón en werd slechts sporadisch gebruikt.

Maar in het seizoen 2008/09 werd hij wel basisspeler aan de zijde van Alberto Bueno. Het zorgde er zelfs voor dat hij in januari 2009 door de Spaanse recordkampioen werd ingeschreven op de spelerslijst voor de Champions League, om de niet-speelgerechtigde Klaas-Jan Huntelaar te vervangen.

Onder Tuchel

In de zomer van 2010 betaalde 1.FSV Mainz 05 amper 600.000 euro voor de boomlange targetman, waar Thomas Tuchel toen als coach fungeerde en André Schürrle topschutter van het team werd met 12 goals.

Szalai geraakte in twintig Bundesligaduels aan amper vier doelpunten. Zes maanden hadden ze hem gehuurd voor 200.000 euro.

EK

De rechtsvoetige aanvaller, die Speler van het Jaar werd in eigen land in 2012, keerde na (eerder korte) passages bij Schalke 04, Hannover 96 en TSG 1899 Hoffenheim in augustus 2019 transfervrij - en tot 2022 - terug naar Mainz.

Hij is op het EK de eerste speler van Hongarije die - na eerder László Fazekas (ex-Antwerp en Aalst), Gabor Poloskei en Jozsef Tóth tegen El Salvador op het WK van 1982 in Spanje - zowel kan scoren als een assist gaf bij een eindronde op een groot voetbaltoernooi.

Opzwepende speech

Ook al stond hij niet in het elftal voor de play-offs tegen IJsland om zich te plaatsen voor het EK, toch toonde Szalai als aanvoerder zijn kracht als motivator. De Hongaarse voetbalbond gaf namelijk de opname vrij van zijn opzwepende en emotionele speech, hetgeen in eigen land als het Al Pacino/Any Given Sunday-moment werd neergezet.

'Wij kunnen dit jaar veranderen', verklaarde hij vorig jaar met luide en overtuigende stem. 'Door de coronapandemie verliezen mensen hun job en worden ze minder betaald. Wij ondervinden die druk niet. Nu moeten wij iets tonen.' Bondscoach Marco Rossi bestempelde de actie van de routinier als die van 'een echte leider en voorbeeldige persoonlijkheid'.

De 1,93 meter grote centrumaanvaller, die vanaf zijn zevende de jeugdreeksen bij Honved en Ujpest in Boedapest aandeed, verliet al op amper zestienjarige leeftijd de Hongaarse hoofdstad. Hij koos voor de vermaarde jongerenopleiding van VfB Stuttgart, toen één van de meest toonaangevende in de Bundesliga.Talent had Adám Szalai zeker als tiener. Want na amper een seizoen bij de Schwaben kwam Real Madrid hem in 2007 ophalen. Hij werd wel eerst in de wachtkamer gezet en moest meespelen met Real Madrid Castilla, de belofteploeg van de Koninklijke. Szalai kon zich aanvankelijk niet doorzetten tegenover collega José Callejón en werd slechts sporadisch gebruikt.Maar in het seizoen 2008/09 werd hij wel basisspeler aan de zijde van Alberto Bueno. Het zorgde er zelfs voor dat hij in januari 2009 door de Spaanse recordkampioen werd ingeschreven op de spelerslijst voor de Champions League, om de niet-speelgerechtigde Klaas-Jan Huntelaar te vervangen.In de zomer van 2010 betaalde 1.FSV Mainz 05 amper 600.000 euro voor de boomlange targetman, waar Thomas Tuchel toen als coach fungeerde en André Schürrle topschutter van het team werd met 12 goals. Szalai geraakte in twintig Bundesligaduels aan amper vier doelpunten. Zes maanden hadden ze hem gehuurd voor 200.000 euro.De rechtsvoetige aanvaller, die Speler van het Jaar werd in eigen land in 2012, keerde na (eerder korte) passages bij Schalke 04, Hannover 96 en TSG 1899 Hoffenheim in augustus 2019 transfervrij - en tot 2022 - terug naar Mainz. Hij is op het EK de eerste speler van Hongarije die - na eerder László Fazekas (ex-Antwerp en Aalst), Gabor Poloskei en Jozsef Tóth tegen El Salvador op het WK van 1982 in Spanje - zowel kan scoren als een assist gaf bij een eindronde op een groot voetbaltoernooi.Ook al stond hij niet in het elftal voor de play-offs tegen IJsland om zich te plaatsen voor het EK, toch toonde Szalai als aanvoerder zijn kracht als motivator. De Hongaarse voetbalbond gaf namelijk de opname vrij van zijn opzwepende en emotionele speech, hetgeen in eigen land als het Al Pacino/Any Given Sunday-moment werd neergezet. 'Wij kunnen dit jaar veranderen', verklaarde hij vorig jaar met luide en overtuigende stem. 'Door de coronapandemie verliezen mensen hun job en worden ze minder betaald. Wij ondervinden die druk niet. Nu moeten wij iets tonen.' Bondscoach Marco Rossi bestempelde de actie van de routinier als die van 'een echte leider en voorbeeldige persoonlijkheid'.