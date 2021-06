Zowel tegen Spanje als tegen Slowakije liet Alexander 'de giraf' Isak zich opmerken. Drie weetjes over de 21-jarige Zweedse spits.

Gary wie?

Alexander Isak is geboren in 1999 en heeft van voetbalgeschiedenis duidelijk niet veel knäckebröd gegeten. Onlangs tweette Gary Lineker dat hij er niet aan twijfelde dat Isak de aandacht zou trekken van heel wat clubs in Europa. En dat hij een uitzonderlijk talent was.

Reactie van de Zweed toen hij daarmee geconfronteerd werd: 'Euhm, wie zegt dat? Is dat geen oude speler die voor tv werkt?' Toen hem werd ingefluisterd dat Lineker topscorer was op het WK 1986, reageerde 'de giraf' flegmatiek: 'Ik was toen nog niet geboren, maar ik ken hem wel een beetje.'

Records

Isak heeft in zijn jonge carrière al een aantal records op zijn naam staan. Zo werd hij bij AIK, waar hij werd opgeleid, de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van de Zweedse club. Hij was 16 jaar, 5 maanden en 7 dagen toen hij voor AIK zijn eerste doelpunt maakte.

Ook bij de Zweedse nationale ploeg is hij met 17 jaar, 3 maanden en 22 dagen de jongste goalscorer ooit. Hij prikte er voor het eerst eentje binnen op 12 januari 2017 tegen Slovakije.

Ook op dit EK staat er een (voorlopig) record achter zijn naam: tegen Slovakije voerde hij zes succesvolle dribbels uit. Dat is het hoogste aantal voor een speler in een EK-wedstrijd tot nu toe.

70 miljoen

Isak ging al vrij jong naar Borussia Dortmund, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. Na een uitleenbeurt aan Willem II, waar hij 14 goals maakte in 18 matchen, plukte Real Sociedad hem weg.

Bij de Baskische club doet hij het nu al twee seizoenen op rij erg aardig, met 16 doelpunten in zijn eerste seizoen en 17 in zijn tweede.

Jokin Aperribay, de voorzitter van Real Sociedad, liet al optekenen dat Isak zeker bij de club blijft, behalve 'wanneer er veel miljoenen op tafel zouden komen'. Als hij zo verder doet op het EK, zal dat bod er zeker komen. Arsenal, Chelsea en Liverpool zouden geïnteresseerd zijn, de opstapclausule in zijn contract bedraagt 70 miljoen euro.

