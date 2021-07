Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Ondanks het verlies van Spanje was Dani Olmo gisteren een van de beste spelers op het veld tegen de Italianen. Vijf weetjes over de kwieke aanvallende middenvelder.

Van La Masía naar Zagreb

Dani Olmo heeft op zijn 23ste op zijn zachtst gezegd een bijzondere carrièreloop achter de rug. Als talentje bij Espanyol trok een 9-jarige Olmo in 2007 naar La Masía, de geroemde jeugdopleiding van het grote Barcelona. Daar speelde hij in een veelbelovende generatie met ook nog Carles Perez, Carles Alena en Marc Cucurella.

Alleen leek er voor de Barcelonese jeugd niet al te veel kansen te liggen bij de A-ploeg - niemand van de drie teamgenoten kon namelijk ooit doorbreken bij Barcelona. Het zette Dani Olmo ertoe aan om een drastische beslissing te nemen: hij verliet Barcelona voor Dinamo Zagreb.

Een zeer opmerkelijke overgang op zijn 16e, want als kapitein en topschutter van de ploeg in vier van zijn zes seizoenen had Olmo de topclubs voor het uitkiezen. 'Ik koos voor Zagreb omdat het een geweldige jeugdwerking heeft en veel kansen geeft aan eigen jongeren. Kijk maar naar Luka Modric, Mateo Kovacic en Mario Mandzukic. Ik wil in hun voetsporen treden.'

Speler van het jaar

Zijn debuut bij Dinamo Zagreb maakt hij in februari 2015 maar het is pas twee jaar later dat de Spaanse middenvelder zijn plek in de basis kan bemachtigen. Het seizoen 2017/18 is dat van de grote doorbraak. In 26 wedstrijden scoort hij 8 keer en geeft hij 6 assists in de Kroatische hoogste klasse. Hij wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar en ook het seizoen erop krijgt hij die prijs.

In vijf seizoenen bij de Kroaten wordt hij vijf keer kampioen en drie keer bekerwinnaar. Hij scoort uiteindelijk 34 keer en geeft 28 assists in 124 wedstrijden voor Zagreb. En ook in de Champions League laat hij zich opmerken.

Kroatië of Spanje?

In Spanje zijn ze Dani Olmo ondertussen alweer vergeten. Het is pas bij de Spaanse U21 dat de Spaanse media het jonge talent opnieuw opmerkten. Hij speelde met het jonge La Roja een sterk EK in 2019, waar hij nog uitkwam tegen de beloften van de Rode Duivels en uiteindelijk zelfs het toernooi won. Ook daar maakt hij weer indruk en Spanje herontdekt de 'gekke' jongen die Barcelona de rug toekeerde voor een Kroatische avontuur.

Al scheelde het niet veel of Dani Olmo had voor de Kroatische nationale ploeg gekozen. Als speler van Zagreb leerde hij de taal en raakte hij helemaal ingeburgerd. De bond en bondscoach Zlatko Dalic probeerden hem vaak te overhalen. 'We hebben Zlatan Ibrahimovic al eens laten gaan, dat gaan we niet opnieuw meemaken met Dani Olmo', vertelde Dalic toen.

Maar alle moeite ten spijt koos de middenvelder toch voor Spanje. Daar maakte hij zijn debuut in november 2019 tegen Malta, toen hij ook scoorde in de 7-0-zeg. Ondertussen zit Olmo al aan 16 interlands, waarin hij 3 keer scoorde en 4 beslissende passes gaf.

Leipzig

Zijn sterke prestaties bij Dinamo Zagreb en zijn debuut bij de nationale ploeg, maken van Dani Olmo een erg geliefde speler op de transfermarkt. Opnieuw staan de grootste clubs in Europa klaar om hem een groot contract te laten tekenen, maar Olmo kiest voor RB Leipzig. De Oost-Duitsers betalen 20 miljoen euro.

'Ik koos met Leipzig voor een aantrekkelijke club die mij overtuigde met hun filosofie', verklaarde de creatieve offensieve middenvelder op de website van zijn nieuwe ploeg. 'Dat komt neer op het ontwikkelen van spelers. Er wordt hier ook een hoop vertrouwen gegeven aan jongens met talent. RB Leipzig past dus het best bij mijn carrièreplan.' En hij stelde niet teleur: na een aanpassingsperiode van een half jaar - hij tekende in april 2020 - werd Olmo een van de dragende krachten van de Duitsers. Hij kwam aan 32 Bundesligawedstrijden, 5 goals en 10 assists.

Geen foto met Messi

Dani Olmo wil gewoon voetballen, niets meer. Zo bewijst een verhaal van zijn periode voor hij naar La Masía ging. Bij een wedstrijd van Castelldefels, waar zijn vader coach was, werd hij gevraagd om een foto te nemen met Lionel Messi. De Argentijnse ster kwam supporteren voor een van zijn vrienden bij de Spaanse club.

'Ik moet acht zijn geweest en was gewoon gezellig aan het voetballen, toen een van de vrienden van mijn vader me kwam vragen of ik op de foto wou staan met Messi', vertelde Olmo aan de The Players Tribune. 'Iedereen zou dat natuurlijk willen, maar ik niet. Ik wou gewoon blijven voetballen, dus ik weigerde de vraag. Maar uiteindelijk werd ik dan toch gedwongen om op de foto te gaan. Maar ik bekeek hem niet en zei ook niets. Gewoon een foto nemen en terug voetballen, precies alsof ik hem een dienst verleende.'

'Achteraf gezien was het wel goed dat ze me dwongen, want ik heb die foto nog altijd op mijn kamer hangen. Maar toen vond ik het maar niets dat mijn kostbare tijd om te voetballen werd onderbroken, zelfs niet voor een icoon als Messi.'

