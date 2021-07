De verdedigende middenvelder werd geboren in Kingston upon Thames en groeide dus op in Groot-Londen. Collega-international Mason Mount (Chelsea) geldt al sinds zijn kindertijd als één van zijn beste vrienden. Zijn grootouders aan vaderskant waren afkomstig uit Douglas, een plaats in het Ierse Country Cork.

Een heel belangrijk detail, want door die link kwam hij vanaf de U16 uit voor de nationale jeugdploegen van Ierland. Meer zelfs, Declan Rice werd als beste U17-speler van het jaar, enkele dagen na zijn Premier Leaguedebuut in 2017 opgeroepen voor de oefeninterlands van de nationale ploeg tegen Mexico en Uruguay, maar bovendien ook voor het WK-kwalificatieduel tegenover Oostenrijk. Het debuut volgde op 23 maart 2018 bij de 1-0-nederlaag tegen Turkije. Pas op 13 februari 2019 koos de Londenaar definitief voor Engeland. Die keuze werd op 5 maart door de wereldvoetbalbond FIFA bevestigd. Zette door, ondanks doodsbedreigingen aan zijn adres. Is daarmee de eerste speler sinds Jack Reynolds in de periode rond 1890 die voor beide landen uitkomt.

'Bambi op ijs'

Sloot zich als zevenjarige aan bij de jeugdopleiding van Chelsea, maar verkoos zeven jaar later over te stappen naar West Ham United. Voldeed niet aan de eisen van The Blues, naar eigen zeggen omwille van het ontbreken van de noodzakelijke groeischeut. 'Ik bewoog plots als Bambi op ijs.' Tekende al op 16 december 2015 zijn eerste profovereenkomst bij de Hammers. Doordat hij sterk indruk had gemaakt bij het U23-team kreeg hij op de slotspeeldag van het seizoen 2016/17 zijn eerste speelminuten tijdens de 1-2-zege bij Burnley, als invaller voor Edimilson Fernandes. In april 2018 moest hij enkel enfant terrible Marko Arnautovic laten voorgaan voor de verkiezing van beste speler van het seizoen.

Beloning

Bondscoach Gareth Southgate bracht Rice voor het eerst aan de aftrap als basisspeler bij de 5-1-zege op 25 maart 2019 tegenover Montenegro. Na een succesvol seizoen bij West Ham volgde nadien de beloning met een plaatsje in de Engelse kern voor de finales van de UEFA Nations League.

Rice veroverde zijn plek aan de zijde van Kalvin Philips door zijn verdedigende discipline en fysieke duelkracht, waardoor de meer creatieve pionnen (zoals beste maat Mount) zich offensief kunnen en mogen uitleven.

