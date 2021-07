Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Na België-Italië: Federico Chiesa

Zoon van ex-prof Enrico (50), een spits die 22 keer uitkwam en daarbij 7 keer scoorde voor de Italiaanse nationale ploeg. Kende zijn beste periode in het midden van de jaren negentig, tijdens zijn passages bij Sampdoria, Parma en Fiorentina. Maakte een doelpunt tijdens het EK van 1996 tegenover Tsjechië. Trainde amper twee maanden een eerste ploeg (Figline, 2010), nadien nog even aan de slag in de jeugdwerking van Sampdoria (jeugd en U19, tussen 2012 en eind juni 2015).

Federico heeft nog een broertje die ook voetbalt. Lorenzo (17) is een linksvoetige diepe spits die sinds september 2020 uitkomt voor de U17 van Fiorentina. Niet te verwarren met de Engelse filosoof Lorenzo Chiesa (45), een kritische theoreticus.

Werd geboren in Genoa, maar begon als vijfjarige te spelen voor het nietige Settignanese. Maar Fiorentina lokte hem op zijn tiende naar hun jeugdopleiding, waar de pocketvoetballer (1,75 meter) zich ontpopte tot een typische vleugelspeler. Met zijn vader deelt hij een ongewone mengeling van snelheid en uithoudingsvermogen, weliswaar op een andere positie binnen de krijtlijnen.

Mag worden bestempeld als half voetballer en voor de helft ook wetenschapper. Verklaarde al meermaals dat hij graag kosmologie - die de globale structuur en de evolutie van het heelal bestudeert - had gevolgd. Chiesa voetbalt ook alsof hij een Big Bang wil en kan ontketenen. Want hij sprint altijd, veelal op volle snelheid, waarop hij zijn rechtstreekse tegenstanders uitdaagt en uit hun kot lokt.

Was afgelopen seizoen één van de weinige lichtpuntjes van een teleurstellend Juventus, dat de 30-voudig international voor twee seizoenen huurt van Fiorentina. Eerst voor 3 miljoen euro, de komende maanden voor 7 miljoen euro, met een aankoopoptie - volgens officiële van de topclub uit Turijn - voor 40 miljoen euro. Maar heel wat clausules werden er opgenomen, om aansluitend een overeenkomst tot 2025 te verdienen.

