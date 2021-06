Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Maandagavond had de Zwitser Haris Seferovic met zijn twee doelpunten een groot aandeel in de uitschakeling van Frankrijk.

Sursee

In eigen land staat de 1,89 meter grote diepe spits bekend als 'de man uit Sursee', een bijnaam die hij kreeg nadat tv-commentator Sascha Ruefer die vaak gebruikte tijdens wedstrijden van de Zwitserse nationale ploeg. Op zijn zevende was FC Sursee de eerste officiële club waar Seferovic - wiens familie afkomstig is uit Sanski Most in Bosnië-Herzegovina - zich aansloot.

Doelpuntenmachine bij de jeugd

Met doelpuntenrecords breken, zo bracht de 77-voudig international zijn jeugdjaren door. Als negenjarige knalde Seferovic tussen de tachtig en negentig goals binnen, als U15-speler bleek hij per seizoen goed voor minstens 45 treffers. Zo wil toch de overlevering. Die fenomenale statistieken leverde hij bij respectievelijk FC Sursee (1999-2004) en FC Luzern (2004-2007).

De trein stokt

Grasshoppers, met 27 kampioenschappen de meest succesvolle club uit Zwitserland, lokte de goalgetter op zijn vijftiende al naar Zürich. Seferovic werd richting een voetbalgerichte kostschool gestuurd, maar verdiende toen al 1.000 Zwitserse frank (910 euro) per maand en kreeg een abonnement op het openbaar vervoer toegestopt. De jonge Zwitser debuteerde een paar maanden na zijn zeventiende verjaardag en leek zo op weg naar een grootse loopbaan. Maar amper vijf goals lukte hij voor Grasshoppers, vooraleer de targetman in januari 2012 voor 1,35 miljoen euro door Fiorentina naar de Serie A werd gelokt. Te vroeg, want nul goals in amper acht matchen vormde de magere balans.

Renaissance in Portugal

Hoewel hij in 2009 het enige doelpunt maakte in de finale van het WK U17 en zo zijn land zijn enige titel bezorgde, vond de linksvoetige spits op clubniveau lang maar moeilijk zijn draai. Pas succesvol werd de diepe spits vanaf 2017 bij het Portugese Benfica, dat hem die zomer transfervrij had overgenomen van Eintracht Frankfurt. Afgelopen seizoen maakte hij 22 doelpunten in 31 partijen, waarmee Seferovic tweede eindigde in het topschuttersklassement na Pote (23, Sporting CP, 23 goals). In 2018/19 beleefde hij zijn meest productieve jaar met 23 goals in 29 duels.

Killer van de Belgen

Werd in november 2018 de matchwinnaar voor de 'Nati' in de 5-2-stuntzege in de UEFA Nations League tegen de Rode Duivels, waarmee Zwitserland zich plaatste voor het eindtoernooi. Seferovic was daarbij goed voor een hattrick, waarmee hij een primeur realiseerde in deze Europese landencompetitie. De spits van Benfica, op dit EK al goed voor drie goals in vier wedstrijden, vertegenwoordigt vandaag een marktwaarde van 14 miljoen euro. Hij verlengde eind juli 2019 in Lissabon tot 2024, waarbij sprake is van een opstapclausule ter waarde van 60 miljoen euro.

