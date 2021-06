Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Vandaag vijf weetjes over Jack Grealish, de 25-jarige creatieveling van Engeland.

Aston Villa met de paplepel

Jack Grealish speelt al zijn hele leven in de kleuren van Aston Villa, een van de twee topclubs uit zijn geboorteplaats Birmingham. Kiezen voor een andere club dan Aston Villa was geen optie voor Grealish, want bijna de hele familie bestaat uit diehardfans van de club.

De liefde voor Aston Villa gaat al ver terug in de familie, want Grealish' betovergrootvader Billy Garraty speelde ook al voor Villa. Garraty pakte één cap met de Engelse nationale ploeg en won met Aston Villa de FA Cup in 1905.

Lastige jeugd

Grealish komt uit een moeilijke thuissituatie. De familie kwam niets tekort, maar had het geluk niet aan haar kant. Toen hij zelf vier jaar oud was, stierf zijn negen maanden oude broer Keelan de wiegendood. En ook een van zijn drie zussen heeft veel verzorging nodig, omdat haar hersenen gedeeltelijk verlamd zijn.

Toch gingen zijn ouders iedere keer naar de trainingen bij Aston Villa en deden ze dat later ook voor zijn jongere broer Kevan, die nog steeds bij de jeugd van de club speelt. Vader Kevin is zelfs momenteel zijn makelaar.

Shitsponsor gezocht

Jacks vader deed er in het begin ook alles aan om Jack aan een ploeg te helpen. Stellen dat Grealish al zijn hele leven voor Villa speelt, is dan ook eigenlijk niet helemaal correct. Zijn allereerste voetbalstappen zette hij namelijk op zijn zes jaar op het veld van Highgate United, de club van zijn vader. Het was op een receptie dat vader Kevin in contact kwam met de kleine club, op zoek naar geld en een sponsor. Kevin werd overtuigd om de club over te kopen en loodste zo zijn eigen zoon in de jeugd.

Papa Grealisch stak veel geld in de ploeg en was weken op zoek naar een shirtsponsor, maar veel maakte het eigenlijk niet uit. Na een jaar vertrok Jack namelijk naar het grote Aston Villa, dankzij de connecties met Aston Villa binnen de club en de goeie relaties met een van de scouts. Het was het enige jaar dat Jack niet uitkwam voor Villa.

Laatbloeier

Bij de ploeg uit Birmingham stond Grealish bekend als een absoluut toptalent. Zijn debuut voor de A-ploeg liet toch even op zich wachten, want eerst werd hij nog uitgeleend aan Nottingham County, in de Engelse derde klasse. Daar mocht hij ervaring opdoen op professioneel niveau en toonde hij zich met 6 goals en 7 assists in 37 wedstrijden. In 2014, op zijn 18de, mocht hij dan uiteindelijk wel zijn eerste minuten maken voor Aston Villa. Het werden er twee tegen Manchester City.

Het seizoen erop speelde hij steeds meer voor zijn jeugdclub. Na een paar invalbeurten in de Premier League degradeerde hij echter met Villa. De drie seizoenen daarop mocht hij zijn kunstjes laten zien in de Championship tot Aston Villa in 2019 opnieuw promoveerde. Het betekende de doorbraak voor Jack Grealish, die kapitein en ster van de ploeg werd. Eerst was hij goed voor 10 goals en 8 assists. Vorig seizoen, in een jaar waarin hij veel geblesseerd was, maakte hij 7 doelpunten en gaf hij 12 beslissende passes. Momenteel is Grealish op zijn 25ste grof wild op de transfermarkt, waar hij 65 miljoen euro waard zou zijn.

Ierse roots

Hoe vlot het loopt bij Aston Villa, zo moeilijk gaat het dan weer bij de Engelse nationale ploeg. Tot dusver speelde Grealish nog maar 9 interlands, waarin hij geen enkele keer wist te scoren. Het is een thema in de Britse pers, die Grealish zien als een vaste basisspeler bij de Three Lions. Op die vraag ging Gareth Soutghate nog maar één keer in op dit EK, met name in de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië waarin Grealish sterk speelde en ook de assist gaf voor de 1-0 van Raheem Sterling.

Grealish en de Engelse nationale ploeg, het had ook helemaal anders kunnen uitdraaien. In de jeugdreeksen werd hij namelijk nooit geselecteerd door Engeland. Door zijn Ierse roots koos de aanvallende middenvelder dan maar tijdelijk voor Ierland, waar hij verschillende wedstrijden speelde bij de U17, U19 en U21. Maar bij de Engelse beloften hadden ze ook wel door dat Grealish een groot talent was. Ze konden hem overtuigen om voor Engeland te kiezen en zo speelde hij nog zeven wedstrijden voor de Engelse U21. Ierland werd alsnog de rug toegekeerd.

