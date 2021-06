Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Vijf weetjes over Kasper Dolberg, de jonge Deense spits die Wales op zijn eentje oprolde.

Al snel naar Nederland

Kasper Dolberg werd geboren in het Deense Silkeborg en begon 13 jaar later aan zijn voetbalcarrière bij de plaatselijke club, die ook in de eerste klasse uitkwam. Drie wedstrijden speelde hij in totaal voor zijn jeugdclub vooraleer hij nog voor zijn 18de naar Ajax trok.

Bij de recordkampioen was hij natuurlijk niet de eerste Deen. Hij kwam zelfs via een succesvolle scout in Nederland terecht. John Steen Olsen had namelijk ook al Christian Eriksen en Zlatan Ibrahimovic naar Amsterdam gebracht.

In de voetsporen van Zlatan

Bij Ajax ontpopt Dolberg zich in geen tijd tot een absoluut talent en titularis. Hij werd op 20 november 2016 zelfs de jongste niet-Nederlander die een hattrick wist te scoren voor de Ajacieden. Dat gebeurde toen tegen NEC Nijmegen in een 5-0-zege, Dolberg was op dat moment 19 jaar, 1 maand en 1 dag oud.

Zlatan Ibrahimovic maakte, net als Dolberg, ook zijn debuut op zijn negentiende bij Ajax, maar de Zweed maakte nooit een hattrick voor de Amsterdamse club. Zijn eerste hattrick kwam pas in zijn eerste seizoen bij Juventus tegen Lecce.

Dolberg speelde uiteindelijk 119 wedstrijden voor Ajax, waarin hij maar liefst 45 keer scoorde en 16 assists gaf. Hij werd één keer kampioen en won één keer de beker met de Amsterdammers, beide in het seizoen 2018/19.

Horloge en auto gestolen

Zijn uitstekende prestaties en de Nederlandse dubbel leverden hem in 2019 een transfer naar het modale OGC Nice op. Maar misschien moeten we het anders stellen, Dolberg wou per se weg bij de Ajacieden. Een uitleenbeurt aan Hoffenheim zag hij niet zitten, dus dan maar naar het zuiden van Frankrijk.

Daar was het even zoeken naar zijn plekje en een vervelende gebeurtenis hielp daar niet echt bij. Zo werd zijn horloge, ter waarde van 70.000 euro, na een paar maanden gestolen. De dader was Lamine Diaby-Fadiga, een jeugdinternational van Frankrijk en spits op de bank bij Nice. 'Het was eigenlijk zonder reden', vertelde Diaby-Fadiga daar over. 'Misschien wat uit jaloezie, want hij pakte mijn plaats in en wou hem zo misschien terugpakken. Ik voelde me na zijn komst niet gewaardeerd en zat vol frustraties.' Nice moest er maar niets van hebben en ontsloeg de talentvolle speler.

Bij Nice deed Dolberg het trouwens wel goed in zijn eerste jaar. De Deense spits maakte elf doelpunten en werd daarmee gedeeld topschutter van de ploeg.

Moeilijk 2020

Een jaar later was het opnieuw prijs voor de jonge Deen. Bij een interlandbreak werd zijn dure Porsche gestolen aan de luchthaven en werd er ingebroken in zijn huis. De dieven pakten zo'n 2.000 euro en meerdere telefoons mee.

Maar 2020 was wel om nog enkele andere redenen een erg lastig jaar voor de jonge Deen. Zo raakte hij twee keer besmet met het coronavirus, kreeg een blindedarmontsteking en was ook nog geblesseerd aan zijn enkel en heup.

Het zorgde er ook voor dat zijn tweede seizoen bij de Zuid-Fransen wat in het water viel. Hij kwam nog wel in 29 wedstrijden in actie maar scoorde slechts 6 keer en gaf 2 assists.

Productief in Amsterdam

Bij de Deense nationale ploeg kon Dolberg de laatste jaren niet meteen meedingen voor een vaste basisplaats. Anderzijds zit hij wel al aan 29 caps en na zijn 2 knappe goals tegen Wales ook al aan 9 treffers. Niet slecht voor zo'n jonge kerel, want Dolberg is nog steeds maar 23 jaar oud.

Uitkijken naar Amsterdam zal hij zeker gedaan hebben. Bij Amsterdam maakte hij namelijk 29 van zijn 45 doelpunten in de Johan Cruijff Arena en dat in slechts 39 thuiswedstrijden. Vooral in zijn eerste seizoen had Dolberg een goeie connectie met Amsterdam, toen maakte hij 20 van zijn 23 goals in eigen huis.

