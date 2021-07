Iedere dag lichten we een speler uit die uitblonk op het EK. In de halve finale tegen Engeland was Kasper Schmeichel de rots in de branding, hoewel hij een nederlaag niet kon verhinderen.

Laserpen

Kasper Schmeichel had zich, tot de halve finale tegen Engeland, nog niet echt moeten onderscheiden in het Deense doel. Maar tegen The Three Lions verrichtte hij een aantal fantastische saves. Ook de penalty van Harry Kane in de verlengingen stopte hij in eerste instantie, maar de spits trapte de rebound alsnog binnen.

Nu blijkt dat iemand tijdens die strafschopfase een laserpen richtte op het gezicht van Schmeichel. Het incident wordt onderzocht door de UEFA.

Vakantie in 1992

Kasper Schmeichel was amper vijf jaar toen zijn vader Peter de vakantie van het gezin annuleerde om met Denemarken naar het EK te gaan. Doordat Joegoslavië, verwikkeld in de Balkanoorlog, in extremis uitgesloten werd, ging het laatste EK-ticket naar de Denen.

En de rest is geschiedenis: Denemarken werd Europees kampioen en Peter Schmeichel werd verkozen tot beste speler van het toernooi.

29 jaar

Peter Schmeichel was 29 jaar toen hij met Denemarken Europees kampioen werd. Hij had er toen net 1 seizoen bij Manchester United opzitten waar hij was aangekomen als relatief onbekende doelman. Daarna won hij met ManU vijf titels, drie FA Cups en de Champions League.

Kasper Schmeichel was 29 toen hij met Leicester City kampioen werd in 2016. Het palmares van zijn vader heeft hij niet, maar afgelopen seizoen kwam er wel nog een FA Cup met Leicester bij. Intussen is Kasper 34 jaar.

Helikoptercrash

Toen Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha op 27 oktober 2018 omkwam in een helikoptercrash aan het King Power Stadium, was Kasper Schmeichel als een van de eerste spelers op de plaats van het ongeval. Hij wilde de slachtoffers van de crash te hulp snellen, maar werd tegengehouden door de politie.

Toch, zo zei trainer Claude Puel enkele dagen later, heeft Kasper 'veel dingen gezien'. In de crash en de daaropvolgende brand kwamen naast Srivaddhanaprabha nog vier andere mensen om.

Fodboldfonden

Samen met zijn vrouw Stine Gyldenbrand, verloskundige van beroep, richtte Schmeichel Fodboldfonden op. Dat is een organisatie die geld wil bijeenbrengen ten voordele van kwetsbare en achtergestelde kinderen. Daarvoor worden regelmatig (online) veilingen georganiseerd.

Ook Romelu Lukaku doneerde vorig jaar een gehandtekend shirt van hemzelf bij Inter voor zo'n veiling.

