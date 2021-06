Iedere dag lichten we er een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Vijf weetjes over Manuel Locatelli (23), de Italiaanse middenvelder die twee keer scoorde tegen Zwitserland.

De nieuwe Pirlo

Manuel Locatelli is een middenvelder die het spelletje goed leest en die snel denkt, maar hij verwaarloost ook zijn verdediging niet. Hij beschikt over een glijdende tackel, wat vaak een hoog aantal intercepties oplevert.

In Italië beschouwt men hem als een regista, een regisseur. Locatelli beheerst de korte en lange pass en ziet openingen die anderen niet zien. Zijn makelaar omschreef hem ooit als 'de nieuwe Pirlo'.

Concurrent Biglia

In de jeugdcategorieën werd Manuel Locatelli vaak uitgespeeld als een aanvallende middenvelder, maar de laatste jaren is het vooral als verdedigende middenvelder dat hij zijn strepen verdient, hoewel sommigen hem liever in een vooruitgeschoven rol zouden zien.

Hij begon zijn carrière bij Atalanta, maar verhuisde op zijn elfde naar AC Milan. Daar tekende hij zijn eerste profcontract op 1 juli 2015.

Maar echt doorbreken bij de Rossoneri lukte niet, onder meer door de concurrentie van Lucas Biglia en Riccardo Montolivo. Locatelli ervoer het als een gebrek aan vertrouwen en drong in de zomer van 2018 aan op een uitleenbeurt. Bestemming werd Sassuolo, waar hij met Roberto De Zerbi een coach vond die in hem geloofde. Een definitieve overstap liet niet lang op zich wachten.

Gegeerd wild

De Zerbi, vanaf volgend seizoen hoofdcoach van Sjachtar Donetsk, zou Locatelli graag mee naar Oekraïne nemen. Maar er zijn nog kapers op de kust. Juventus, en met name coach Massimiliano Allegri, wil van hem een van de bouwstenen van een nieuwe ploeg maken.

In de Premier League is er interesse van Arsenal en Manchester City. Sassuolo plakte vóór het EK een prijs van 40 miljoen euro op zijn hoofd.

Man van de match

Met een score van 8,75 was Locatelli de man van de match tegen Zwitserland. Hij liet Ciro Immobile (7,65) en Domenico Berardi (7,64) ver achter zich. Zijn goeie prestatie levert kopbrekens op voor coach Roberto Mancini, die voor de wedstrijd tegen Wales ook weer kan beschikken over een fitte Marco Verratti.

Colaflesjes

Op de persconferentie na de wedstrijd tegen Zwitserland imiteerde Manuel Locatelli Cristiano Ronaldo en schoof hij ostentatief twee colaflesjes aan de kant om er een watertje in de plaats te zetten.

😂Manuel Locatelli isn't a fan of Coca-Cola either... pic.twitter.com/g35Q90gVTP — SPORF (@Sporf) June 17, 2021

