Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Maandag trapte Mikkel Damsgaard Denemarken voorbij Rusland. Vijf weetjes over de 20-jarige aanvaller van Sampdoria.

Samp

Mikkel Damsgaard leerde voetballen bij het plaatselijke Jyllinge FC waar hij acht jaar verbleef. Daarna meldde de grote Deense club Nordsjaelland zich. Na de beloften daar te hebben doorlopen, mocht Damsgaard in 2017, op zijn 17e, zijn debuut maken in de hoofdmacht.

Bij Nordsjaelland was Damsgaard uiteindelijk goed voor 13 goals en 21 assists in 93 wedstrijden. Na de doorbraak in zijn derde grot seizoen was het niet al te lang wachten op een bod van een grotere club, in dit geval Sampdoria. De Noord-Italiaanse club legde bijna 7 miljoen euro op tafel voor de jonge Deen in 2020.

In zijn eerste jaar bij Samp kwam Damsgaard meteen aan 37 wedstrijden, waarvan hij 18 keer in de basis stond. Zijn statistieken moeten in Italië wel nog beter. Vorig seizoen was hij goed voor slechts 2 goals en 4 assists.

'Il Ragazzino'

In Italië heeft Damsgaard ook al erg snel een bijnaam gekregen: Il Ragazzino (de kleine jongen). Die komt van een filmpje van Nordsjaelland bij het afscheid van het Deense goudklompje naar Zuid-Europa. In de kleine documentaire toonde Nordsjaelland de carrière van Damsgaard bij de club. De titel: Il Ragazzino. Italiaanse fans namen de naam gewoon over, lekker simpel.

Opgeleid door de papa

Dat Damsgaard nu hoge toppen scheert bij Denemarken en Samdoria, heeft hij ook erg te danken aan zijn vader. 'Hij was erg streng voor mij', vertelde Damsgaard aan The Guardian. 'Ik moest altijd nog wat langer trainen dan de rest. Ik denk dat hij een droom had om zelf ooit profvoetballer te worden en beleeft die nu uiteindelijk via mij. Dat mijn vader me zoveel leerde, heeft me gebracht tot waar ik nu sta.'

Jongste schutter

Na zijn transfer naar Sampdoria kwam Damsgaard ook in het oog van de Deense bondscoach Age Hareige. Zijn debuut maakte hij op 11 november 2020 tegen Zweden, dé derby van Scandinavië. Hij mocht in de basis beginnen en toonde onmiddellijk zijn klasse met de assist voor de 2-0 van Alexander Bah.

Daarna werd hij steeds opgeroepen, maar de dribbelvaardige flankaanvaller kwam nog niet veel in actie. De wedstrijd tegen Rusland was nog maar zijn vijfde cap. Al was hij daar wel al goed voor zijn derde doelpunt voor de Deense nationale ploeg. Tegen Moldavië (8-0-zege) in maart van dit jaar scoorde hij namelijk ook al twee keer en gaf evenveel assists. Drie doelpunten en drie assists, geen slecht begin van zijn interlandcarrière.

Meer nog, zijn doelpunt tegen Rusland was er eentje die een paar records brak. Zo werd Damsgaard de jongste doelpuntenmaker van Denemarken op een EK, voorlopig nog de jongste op EURO 2020 en de eerste speler geboren in of na 2000 die een goaltje meepikt op een Europees kampioenschap.

Man United-fan

Waar de toekomst van Damsgaard ligt, is nog niet duidelijk. Het lijkt er voorlopig nog op dat hij bij Sampdoria aan zijn tweede seizoen in de Serie A begint, maar transfers kunnen snel gebeuren, zeker voor een sensatie op een EK. Wordt het misschien Manchester United? Het zou zomaar kunnen, want Damsgaard is al sinds zijn kindertijd fan van de Red Devils.

