Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Vijf weetjes over N'Golo Kanté, die heerste op het Franse middenveld tegen Duitsland.

Moeilijke jeugd

Als zoon van Malinese ouders in Parijs, had Kanté het niet makkelijk als kleine jongen. Hij hielp zijn vader wanneer die naar herbruikbaar afval zocht in de straten. Kilometers legden ze per dag af in de buitenwijken van de Franse hoofdstad, zodat ze toch maar zouden rondkomen voor een beetje voedsel.

Net als veel jongetjes uit die wijken begon Kanté al vroeg te voetballen. Op zijn 8ste sloot hij aan bij JS Suresnes, een amateurclub in het westen van Parijs. Ondanks zijn enorme talenten werd hij echter pas op zijn 19e opgemerkt door scouts van Boulogne, waar hij zijn debuut maakte in de Franse tweede klasse. Na een jaartje in derde klasse - Boulogne degradeerde - kwam hij uit bij Caen en uiteindelijk ook in de Franse Ligue 1. Op zijn 24e trok hij uiteindelijk naar Leicester City. De rest is geschiedenis.

Geen auto nodig

In Frankrijk kende N'Golo Kanté geen grote luxe. Naar de training kwam hij op een motorfiets, omdat hij toch een kleine afstand moest afleggen per dag. En ook bij Leicester leek Kanté aanvankelijk geen nood te hebben aan een auto. De jonge Fransman wou van thuis naar de training lopen zodat hij steeds zijn trainingsdoelen zou behalen.

Hij bleef dat ook een lange tijd doen, tot iemand van de club hem toch even duidelijk maakte dat dat niet de gewoonte was in Engeland. Kanté kocht dan maar een eenvoudige Mini Cooper. Die auto heeft hij trouwens nog steeds. De jonge Fransman heeft namelijk geen enkele boodschap aan luxe, terwijl hij bij Chelsea tegenwoordig toch bijna 9 miljoen euro per jaar verdient.

N'Golinho

Kanté is bevriend met iedereen. Zo moet hij nooit meer betalen in het Londense restaurant van Willian en David Luiz en komt hij erg goed overeen met Eden Hazard en Cesc Fabrègas. Die hadden ook een bijnaam voor de kleine Fransman: N'Golinho. 'Eden en ik gaven hem die naam bij Chelsea. Kanté wordt gezien als een verdedigende middenvelder, maar hij verliest nooit de bal in een dribbel. Hij had zomaar een Braziliaan kunnen zijn', vertelde Fabrègas recent nog.

Eden Hazard en Kanté zijn zelfs beste vrienden en dat leidde ertoe dat de Belgische kapitein ook maar een Mini Cooper kocht nadat hij zag dat zijn Franse vriend al jaren zo rondrijdt.

Eden Hazard just bought a new Mini Cooper. The effect of sheikh N'golo Kante. pic.twitter.com/OQ2zqLPyn8 — FR🔱 (@HZiyech22i) August 25, 2018

Valsspeler, maar zeker niet bij belastingen

Hij mag dan wel gratis gaan eten bij zijn vrienden, zijn belastingen, daarentegen, betaalt hij zeker wel. Chelsea kwam zelfs al verschillende keren met een aanbieding om zijn geld op een buitenlandse rekening te zetten, maar hij weigerde steeds. 'Zo is Kanté nu eenmaal, hij speelt nooit vals', vertelde zijn teamgenoot bij Les Bleus Blaise Matuidi.

Trouwens, Kanté had ook een back-upplan indien hij geen voetballer zou worden. Dan maar boekhouder, vertelde hij zelf. Dan betaal je inderdaad keurig je belastingen. Maar speelt hij echt nooit vals? Niet echt. Want bij kaarten is hij blijkbaar een luis in de pels van zijn tegenstanders. Een kaart onder tafel stoppen of andere trucjes zijn hem niet onbekend.

Te verlegen voor de wereldbeker

Kanté heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, noem maar op. Sinds 2018 hoort daar ook een wereldtitel bij. Alleen hield Kanté niet echt van de aandacht errond toen de trofee werd uitgereikt. Hij speelde iedere wedstrijd op het WK, maar toch durfde de middenvelder de trofee niet te tillen. Het was pas toen Steven N'Zonzi de beker persoonlijk aan hem gaf, dat hij even voor de camera ging poseren.

Nzonzi telling the players to give kanté the trophy, then giving the trophy to him before getting a photo for himself. What a nice guy! pic.twitter.com/wjdtz0B5e7 — - (@____idek) July 15, 2018

