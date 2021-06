Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Bij de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië was het Nicolò Barella die de Azzurri deed swingen. Vijf weetjes over de 24-jarige middenvelder van Inter.

Echte Sardijn

Nicolò Barella is geboren en getogen op het Italiaanse eiland Sardinië. Hij leerde voetballen in de Scuola Calcio van levende legende Luigi Riva en trok al erg jong naar Cagliari, de trots van het eiland. Daar mocht hij ook op zijn 17e zijn debuut maken bij de A-ploeg. Maar nog in hetzelfde jaar degradeerde de club en koos Barella vrijwillig om uitgeleend te worden aan Como, een andere tweedeklasser. Dat verliep goed, Barella keerde terug naar de plaatselijke hoofdstad en werd er zelfs op zijn 20e kapitein van de ploeg.

Nieuwe Nainggolan

Wie Cagliari zegt, denkt ook spontaan aan Radja Nainggolan. Op het veld is Barella een speler die houdt van duels en harde tackles. 'Als ik moest kiezen tussen Engeland of Italië, dan zou ik toch voor die eerste kiezen. Ze zijn er namelijk even gek op tackles en fouten als ik.'

Barella trok twee jaar geleden voor een slordige 40 miljoen euro naar Inter en ook daar kwam hij weer achter Nainggolan. Maar deze keer was het wel de Ninja die plaats moest ruimen. Te gelijke profielen heet dat dan. De ex-Rode Duivel ging opnieuw naar Cagliari. 'Ze hebben bij Inter al een nieuwe Nainggolan met Nicolò Barella', legde hij uit aan de Italiaanse pers. 'Hij doet me denken aan mezelf zes jaar geleden. Hij heeft mijn speelstijl: een pitbull die veel rent en strijdt om de bal. En hij maakt de tien andere spelers nog beter.'

In de ban van LeBron

Nicolò Barella speelt bij Inter en de Italiaanse ploeg de pannen van het dak, maar zijn echte grote liefde is basketbal. Net als heel wat andere voetballers is hij verlekkerd op de NBA. LeBron James is zijn idool. Het gaat zelfs zo ver dat Barella zijn hond naar de Amerikaanse superster vernoemde. En bij Inter speelt de fijnbesnaarde middenvelder ook met het rugnummer 23, een ode aan de basketballer.

Hij heeft LeBron James wel nog nooit ontmoet. Een paar jaar geleden leek het er wel naar uit dat het zou gebeuren, want Liverpool was erg geïnteresseerd in de diensten van de 'Sardinische Gerrard'. LeBron James, die aandelen heeft bij de Reds, zou zelfs zijn ingeschakeld om de Italiaan te overtuigen, maar tot een ontmoeting kwam het niet.

Mond vol tanden

Hoe brutaal en agressief Nicolò Barella op het veld is, zo schuchter is hij ernaast. Toen hij op zijn zestiende zijn voetbalidool Dejan Stankovic, een legendarische middenvelder van Inter ontmoette, kwam Barella niet verder dan een 'goeiedag'. De tiener stond met zijn mond vol tanden en durfde geen woord te zeggen tegen zijn grote voorbeeld.

Familieman

Wat je Barella ook nauwelijks zal zien doen, is hele avonden gaan feesten. In dat opzicht zijn hij en Nainggolan elkaars tegenpolen. Veel liever zit Barella 's avonds gewoon gezellig met zijn gezin naar tv te kijken. Lekker thuis, niet te gek doen.

Nicolò Barella kent zijn vrouw Federica Schievenin al van zijn jeugd. Het model was zijn eerste liefje. Nicolò en Federica, die zeven jaar ouder is, trouwden in 2018 en hebben twee dochters: Rebecca en Lavinia.

