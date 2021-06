Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Dinsdagavond leidde Oleksandr Zintsjenko Oekraïne voorbij Zweden naar de kwartfinales van Euro 2020.

Gevlucht voor de oorlog

De lookalike van onze landgenoot Kevin De Bruyne werd geboren in Radomyshl. Een historische stad in het noorden van Oekraïne en de hoofdstad van de gelijknamige oblast Zjytomyr. Een belangrijk vervoersknooppunt, op een wegroute tussen Kiev en het westen, via Brest. Tegenwoordig ligt Zjytomyr op het kruispunt van verbindingen tussen Warschau en Kiev, Minsk en Izmajil.

Oleksandr Zintsjenko trok op achtjarige leeftijd naar de gereputeerde jeugdsportschool van Karpatija in zijn geboortestad. Serhiy Boretskyi, zijn eerste jeugdcoach, zorgde voor de juiste vorming en disciplinaire aanpak. Zijn leiderscapaciteiten kwamen ook snel bovendrijven, want op zijn veertiende fungeerde de linksvoetige speler al als aanvoerder van de jeugdteams bij Sjachtar Donetsk.

Omwille van de oorlog in de Donetsstreek vluchtte hij met zijn familie naar Rusland, waardoor een gedwongen pauze volgde tussen juli 2014 en februari 2015. Vooral zijn moeder zag streng maar rechtvaardig toe dat zijn voetbalopleiding bij FC Oefa in het seizoen 2015/16 - tijdens een periode van grote beroering - naar wens bleef verlopen. 'Oleksandr wist heel goed dat we offers moesten brengen om daar te komen.' Door de uitzonderlijke situatie betaalde Oefa aan Sjachtar Donetsk een opleidingsvergoeding van amper 8.000 euro.

Lof van Pep

In de zomer van 2016 legde Manchester City twee miljoen euro op tafel voor de linkerflankspeler, die bij de Citizens in juni 2019 tussentijds verlengde tot 2024. Vooral manager Pep Guardiola blijft in de ban van zijn potentieel. 'Een uitzonderlijk talent. Hij kon de club al eens verlaten, maar bleef toch. Dat betekende heel veel voor mij. Oleksandr is bijzonder polyvalent, klaagt nooit, maakt weinig tot geen fouten, luister altijd, is constant gefocust en pakt uit met een ongelofelijk concentratievermogen.'

Ook al geldt hij als de onbetwiste ster van de Oekraïense nationale ploeg, in besloten (familiale) kring pronkt Zintsjenko totaal niet met zijn status van beroemdheid. Nochtans geldt hij als een natuurlijke autoriteit, die al 43 caps verzamelde en de jongste aanvoerder werd in de geschiedenis van Oekraïne. Een natuurlijke leider, die onder de hoede van bondscoach Andrij Sjevtsjenko eerder als middenvelder dan als linkerverdediger wordt gebruikt.

De beste speler van 2019 vormt in eigen land de helft van het meest prominente voetbalkoppel uit Oekraïne, want in augustus vorig jaar huwde Zintsjenko met Vlada Sjeglova (25), die aan een veelbelovende loopbaan in de sportjournalist werkt. De ravissante blondine is heel populair op de verschillende sociale mediakanalen.

De lookalike van onze landgenoot Kevin De Bruyne werd geboren in Radomyshl. Een historische stad in het noorden van Oekraïne en de hoofdstad van de gelijknamige oblast Zjytomyr. Een belangrijk vervoersknooppunt, op een wegroute tussen Kiev en het westen, via Brest. Tegenwoordig ligt Zjytomyr op het kruispunt van verbindingen tussen Warschau en Kiev, Minsk en Izmajil. Oleksandr Zintsjenko trok op achtjarige leeftijd naar de gereputeerde jeugdsportschool van Karpatija in zijn geboortestad. Serhiy Boretskyi, zijn eerste jeugdcoach, zorgde voor de juiste vorming en disciplinaire aanpak. Zijn leiderscapaciteiten kwamen ook snel bovendrijven, want op zijn veertiende fungeerde de linksvoetige speler al als aanvoerder van de jeugdteams bij Sjachtar Donetsk. Omwille van de oorlog in de Donetsstreek vluchtte hij met zijn familie naar Rusland, waardoor een gedwongen pauze volgde tussen juli 2014 en februari 2015. Vooral zijn moeder zag streng maar rechtvaardig toe dat zijn voetbalopleiding bij FC Oefa in het seizoen 2015/16 - tijdens een periode van grote beroering - naar wens bleef verlopen. 'Oleksandr wist heel goed dat we offers moesten brengen om daar te komen.' Door de uitzonderlijke situatie betaalde Oefa aan Sjachtar Donetsk een opleidingsvergoeding van amper 8.000 euro.In de zomer van 2016 legde Manchester City twee miljoen euro op tafel voor de linkerflankspeler, die bij de Citizens in juni 2019 tussentijds verlengde tot 2024. Vooral manager Pep Guardiola blijft in de ban van zijn potentieel. 'Een uitzonderlijk talent. Hij kon de club al eens verlaten, maar bleef toch. Dat betekende heel veel voor mij. Oleksandr is bijzonder polyvalent, klaagt nooit, maakt weinig tot geen fouten, luister altijd, is constant gefocust en pakt uit met een ongelofelijk concentratievermogen.'Ook al geldt hij als de onbetwiste ster van de Oekraïense nationale ploeg, in besloten (familiale) kring pronkt Zintsjenko totaal niet met zijn status van beroemdheid. Nochtans geldt hij als een natuurlijke autoriteit, die al 43 caps verzamelde en de jongste aanvoerder werd in de geschiedenis van Oekraïne. Een natuurlijke leider, die onder de hoede van bondscoach Andrij Sjevtsjenko eerder als middenvelder dan als linkerverdediger wordt gebruikt.De beste speler van 2019 vormt in eigen land de helft van het meest prominente voetbalkoppel uit Oekraïne, want in augustus vorig jaar huwde Zintsjenko met Vlada Sjeglova (25), die aan een veelbelovende loopbaan in de sportjournalist werkt. De ravissante blondine is heel populair op de verschillende sociale mediakanalen.